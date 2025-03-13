Immunocore опубликовала итоги КИ первого препарата от ВИЧ на основе Т-клеточных рецепторов

Британская компания Immunocore провела I/II фазу клинических испытаний препарата для долговременного подавления ВИЧ-инфекции. Один из 16 участников, получавший наибольшую дозировку, смог прекратить прием антиретровирусной терапии на три месяца. Ранее Immunocore получила одобрение FDA для препарата Kimmtrak (tebentafusp-tebn) для лечения меланомы глаз. Этот препарат также использует технологию, разработанную для IMC-M113V.

Британская биотехнологическая компания Immunocore сообщила об успешном завершении I/II фазы клинических испытаний препарата IMC-M113V, предназначенного для устойчивого подавления вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Это биспецифическое антитело, которое связывает иммунные T-клетки с клетками, зараженными ВИЧ, а затем запускает процесс уничтожения последних. Как предполагается, разработка Immunocore позволит долговременно контролировать вирусную нагрузку и отказаться от пожизненного приема антиретровирусных средств, которые имеют временный эффект.

Экспериментальный препарат получали еженедельно 16 ВИЧ-инфицированных испытуемых в различных дозировках — 60, 120 и 300 микрограммов — на протяжении трех месяцев. После завершения курса они прекратили принимать антиретровирусную терапию на 12 недель.