Immunocore опубликовала итоги КИ первого препарата от ВИЧ на основе Т-клеточных рецепторов
Британская компания Immunocore провела I/II фазу клинических испытаний препарата для долговременного подавления ВИЧ-инфекции. Один из 16 участников, получавший наибольшую дозировку, смог прекратить прием антиретровирусной терапии на три месяца. Ранее Immunocore получила одобрение FDA для препарата Kimmtrak (tebentafusp-tebn) для лечения меланомы глаз. Этот препарат также использует технологию, разработанную для IMC-M113V.
Британская биотехнологическая компания Immunocore сообщила об успешном завершении I/II фазы клинических испытаний препарата IMC-M113V, предназначенного для устойчивого подавления вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Это биспецифическое антитело, которое связывает иммунные T-клетки с клетками, зараженными ВИЧ, а затем запускает процесс уничтожения последних. Как предполагается, разработка Immunocore позволит долговременно контролировать вирусную нагрузку и отказаться от пожизненного приема антиретровирусных средств, которые имеют временный эффект.
Экспериментальный препарат получали еженедельно 16 ВИЧ-инфицированных испытуемых в различных дозировках — 60, 120 и 300 микрограммов — на протяжении трех месяцев. После завершения курса они прекратили принимать антиретровирусную терапию на 12 недель.
Как отмечается, у трех пациентов из двух групп (получавших по 120 и 300 микрограммов IMC-M113V) вирусная нагрузка сначала начала расти, а затем неожиданно снизилась. Один из них смог обходиться без антиретровирусных препаратов в течение всех трех месяцев наблюдения.
У пяти из шести пациентов, которым давали самую большую дозу, после первого введения лекарства наблюдалось кратковременное повышение температуры из-за синдрома высвобождения цитокинов, которое длилось около четырех часов. Однако серьезных побочных эффектов не отмечено.
В 2022 году Immunocore смогла получить регистрацию на препарат Kimmtrak (tebentafusp-tebn), разработанный по той же технологии, что и IMC-M113V. Это было первое одобрение, выданное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), при неоперабельной или метастатической увеальной меланоме у взрослых пациентов с положительным генотипом HLA-A*02:01 — редкого рака глаз.
Также в 2022 году Immunocore получила от FDA одобрение на первый терапевтический препарат, основанный на технологии Т-клеточных рецепторов (TCR). Препарат представляет собой биспецифический активатор Т-клеток (BiTE). Он состоит из растворимого рецептора TCR, который нацелен на белок gp100, который экспрессируется в большинстве линий меланомных клеток. Он использкется в качестве лечения при нерезектабельной или метастатической увеальной меланоме.
Фото: freepik
Владимир Заболотских
pharmvestnik