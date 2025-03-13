Насколько точно рейтинги аналитических компаний отражают ситуацию на рынке

«ПроАптека» обратилась в аналитические компании с просьбой изменить методику составления рейтинга маркетинговых объединений. Сейчас специалисты учитывают полный объем продаж аптек, состоящих в союзах: эти цифры могут быть некорректными, поскольку некоторые сети одновременно являются участниками нескольких ассоциаций. Аналитические агентства рассказали «ФВ» о методиках, применяемых при составлении рейтингов лидеров отрасли. Производители препаратов и аптечные сети поделились, насколько разнятся данные аналитиков при оценке участников фармрынка и доверяют ли им.
Что не так с рейтингами
Аналитические агентства оценивают маркетинговые объединения фармрозницы по численности аптечных точек, числу регионов присутствия, общему объему продаж. В качестве критериев также используются прирост продаж к аналогичному периоду предыдущего года, средний чек и доля рынка сетей. «Однако данный подход не позволяет составить объективную картину эффективности конкретного маркетингового союза для аптек-участников и для производителей-партнеров, — рассказала генеральный директор «ПроАптеки» Ольга Смирнова. — Некоторые аптеки состоят одновременно в нескольких союзах, в результате их оборот в этих объединениях дублируется».
Смирнова считает, что назрела необходимость дополнить число критериев для рейтингов унифицированным показателем для всех участников. В частности, можно оценить долю маркетингового ассортимента объединения в общем обороте аптек-партнеров. «Выручка по маркетинговому ассортименту — объективный критерий, позволяющий оценить объем взаимодействия союза с аптекой и совокупную долю рынка, на которую можно влиять, объединившись», — объясняет она.
Ольга Смирнова: «В целом коллеги согласились с необходимостью доработать методики составления рейтинга»
Долю маркетингового ассортимента объединения в общем обороте нельзя рассматривать в референтных ценах, поскольку к этой единице невозможно привести все показатели товарного оборота. «Кроме того, агентства запрашивают данные в ценах продаж, соответственно, оборот маркетингового ассортимента должен оцениваться в тех же показателях», — добавляет Смирнова.
«ПроАптека» обратилась с этим предложением к ведущим аналитическим агентствам, работающим на фармацевтическом рынке. «В целом коллеги согласились с необходимостью доработать методики составления рейтинга», — сообщила Смирнова.
Готовы ли аналитики менять методику
При составлении рейтинга маркетинговых союзов используются анкетные данные, обращает внимание генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева: «Есть ассоциации, которые предоставляют корректные данные, а есть те, которые их завышают. И если продажи аптечных сетей можно верифицировать через другие источники (ОФД, СМДЛП), то объемы маркетинговых контрактов — пока практически невозможно».
Методика оценки ассоциаций устарела, соглашается генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. «Некоторые аптечные сети работают по контрактам с несколькими ассоциациями, поэтому их объемы продаж попадают в обе строки. Получается, что данные неверно отражают взаимодействие союзов с аптечными сетями», — говорит он. В компании уже начали менять методику расчета доли объединений, она требует апробации.
Корректнее было бы оценивать контрактные обязательства по договорам между ассоциацией и производителем, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов: «Однако формат работы ассоциаций различается, и такой критерий не подойдет для объединений, которые выступают агрегаторами онлайн-заказов. Наконец, договорные отношения между ассоциацией и покупателем маркетинговых услуг — тайна за семью печатями, один из самых чувствительных вопросов коммерческой политики таких структур. Разумеется, внешних наблюдателей в святая святых допускать не спешат».
Сергей Шуляк: «Некоторые аптечные сети работают по контрактам с несколькими ассоциациями, поэтому их объемы продаж попадают в обе строки. Получается, что данные неверно отражают взаимодействие союзов с аптечными сетями»
Как аналитики формируют рейтинги
«ФВ» узнал, как ведущие аналитические компании оценивают объем продаж лекарств в аптеках. Методика AlphaRM основана на корреляции данных ОФД, аптечных сетей, СМДЛП, фармацевтических производителей, финансовых и лицензионных реестров. «Мы стремимся к тому, чтобы данные были максимально близки к реальным продажам. По данным кросс-чеков, с нашими клиентами мы имеем среднестатистическое отклонение по бронированным препаратам 1—2%, по дженерикам до 5%», — рассказал Ермолаева.
RNC Pharma в конце 2024 года запустила проект по статистическому аудиту розничных продаж лекарств в России. «Он не предполагает экстраполяции — мы собираем данные по всем операциям в российских аптеках, обрабатываем и классифицируем их. Таким образом мы оперируем данными о 100% операций на рынке, — уверен Беспалов. — Это не значит, что здесь нет каких-то погрешностей и допущений, которые возникают, скажем, из-за продажи дробных упаковок, акционных продуктов (два товара, один из которых продается за рубль), пересортицы. Существует общая проблема классификации небрендированных продуктов».
Анна Ермолаева: «Есть ассоциации, которые предоставляют корректные данные, а есть те, которые их завышают. И если продажи аптечных сетей можно верифицировать через другие источники (ОФД, СМДЛП), то объемы маркетинговых контрактов — пока практически невозможно»
Кросс-чеки с производителями показывают по абсолютному большинству продуктов расхождение в несколько десятых долей процента, добавляет он.
При составлении рейтинга аптечных сетей аналитики используют несколько показателей — доля рынка/выручка от продаж, количество аптечных точек, средняя выручка на точку, средний чек, динамика прироста (в рублях и точках). «Мы формируем различные виды рейтингов: как линейные (по одному виду показателей), так и комплексные (по нескольким показателям), в зависимости от задач, для которых происходит формирование данных», — говорит Ермолаева.