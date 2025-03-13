В Госдуме предложили ввести запрет на рекламу услуг нутрициологов

Кроме того, законопроект направлен на развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг. Изменения парламентарии предлагают внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ч. 1 ст. 15.3 № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года) и в закон «О рекламе» (ст. 7 № 38-ФЗ от 13 марта 2006 года).

В пояснительной записке разработчики приводят определение данных направлений деятельности. Так, например, «нутрициолог – лицо, оказывающее консультационные услуги по вопросам питания и пищевых привычек, направленные на возможное улучшение общего состояния организма, не имеющие медицинского характера и не подменяющие врачебные рекомендации».

Мера также коснется астрологов, ведьм, магов, медиумов, тарологов и эзотериков. По словам Нины Останиной, за 2024 год люди отдали более 100 млрд рублей за такие услуги.

Авторы законопроекта в подтверждение необходимости поправок приводят примеры из других стран. Так, в Южноафриканской Республике «запрещаются ложные и вводящие в заблуждение практики, включающие деятельность экстрасенсов и астрологов». Запрет на магические практики также законодательно закреплен в Индии и Китае.

Похожий законопроект внесен в Госдуму депутатом от фракции ЛДПР Андреем Свинцовым в январе 2025 года. Изменения предложено внести в те же законодательные акты, но отличие заключается в том, что мера направлена только на «услуги таролога». Инициатива находится на предварительном рассмотрении.

В феврале 2025 года Нина Останина совместно с другими депутатами от фракции КПРФ внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект «Об основах регулирования психологической деятельности в Российской Федерации». Согласно представленной инициативе, психологи смогут осуществлять частную практику только после достижения возраста 18 лет, получения высшего профильного образования и при наличии трудового стажа не менее трех лет по профилю деятельности.