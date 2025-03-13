Главу Минздрава Липецкой области утвердили в должности

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Анна Маркова в 2008 году окончила Воронежскую государственную медицинскую академию им. Н.Н. Бурденко. После работы на разных должностях в нескольких больницах Липецкой области она в 2020 году возглавила Липецкую городскую поликлинику №2. В октябре 2023 года ее назначили на должность заместителя начальника Управления здравоохранения региона.

В декабре 2023 года Маркова сменила на посту и. о. главы ведомства Александра Голикова. Кадровые перестановки в управлении инициировал Игорь Артамонов – по его выражению, из-за недовольства населения уровнем оказания услуг.

В апреле 2024 года сотрудники ФСБ по Липецкой области задержали заместителя начальника Управления здравоохранения региона Людмилу Чередникову. Тогда сообщалось, что задержание может быть связано с претензиями к Чередниковой на предыдущем месте работы – в Центрально-Черноземном банке Сбербанка. Спустя несколько дней местные СМИ сообщили, что чиновнице удалось избежать ареста по поручительству адвоката, после чего она исчезла. Другой информации об этом деле пока нет.