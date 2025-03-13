Главу Минздрава Липецкой области утвердили в должности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утвердил в должности руководителя Минздрава региона бывшего главврача Городской поликлиники №2 Липецка Анну Маркову. С декабря 2023 года она исполняла обязанности главы Управления здравоохранения области. В январе 2025-го указом губернатора исполнительные органы были переименованы – действующие начальники управлений стали министрами, возглавляющими профильные ведомства. Маркова с того момента значилась в качестве и. о. министра здравоохранения региона.
Изменения отражены на сайте профильного министерства.
Анна Маркова в 2008 году окончила Воронежскую государственную медицинскую академию им. Н.Н. Бурденко. После работы на разных должностях в нескольких больницах Липецкой области она в 2020 году возглавила Липецкую городскую поликлинику №2. В октябре 2023 года ее назначили на должность заместителя начальника Управления здравоохранения региона.
В декабре 2023 года Маркова сменила на посту и. о. главы ведомства Александра Голикова. Кадровые перестановки в управлении инициировал Игорь Артамонов – по его выражению, из-за недовольства населения уровнем оказания услуг.
В апреле 2024 года сотрудники ФСБ по Липецкой области задержали заместителя начальника Управления здравоохранения региона Людмилу Чередникову. Тогда сообщалось, что задержание может быть связано с претензиями к Чередниковой на предыдущем месте работы – в Центрально-Черноземном банке Сбербанка. Спустя несколько дней местные СМИ сообщили, что чиновнице удалось избежать ареста по поручительству адвоката, после чего она исчезла. Другой информации об этом деле пока нет.
Источник: «Коммерсантъ»
Фото: правительство Липецкой области