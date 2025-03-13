Merck выиграла суд по поводу безопасности вакцины против ВПЧ Gardasil

Федеральный судья вынес решение в пользу компании Merck в судебном разбирательстве, пишет Reuters. Ведущую международную фармацевтическую компанию обвиняли в сокрытии рисков, связанных с одним из ее самых продаваемых продуктов — вакциной против вируса папилломы человека (ВПЧ) Gardasil.

Решение, обнародованное окружным судьей США Кеннетом Беллом, распространяется на более чем 200 судебных исков по всей стране. Истцы, которые применяли Gardasil с 2012 по 2021 год, утверждали, что вакцина вызвала у них чрезмерное учащение сердечного ритма или преждевременную недостаточность яичников. По их словам, Merck должна была размещать предупреждения на этикетки.

Однако судья заявил, что к 2013 году, когда истцы заявили о такой необходимости, у Merck и ученых не было достаточных доказательств, указывающих на причинно-следственную связь между Gardasil и предполагаемыми симптомами. Таким образом, производитель лекарств не имел полномочий добавлять такого рода предупреждения в соответствии с федеральным законодательством.

Адвокат истцов не предоставил агентству комментариев.

Вакцина Gardasil впервые была одобрена в США в 2006-м. Она включала в себя штаммы ВПЧ 6, 11, 16 и 18 типов. Изначально вакцину одобрили только для пациентов от 9 до 26 лет. Долгое время считалось, что прививать стоит только молодых людей до начала половой жизни. Сегодня в США вакцина Gardasil недоступна. Ей на смену в 2014 пришла Gardasil 9. Она перекрывала пять дополнительных штаммов (31, 33, 45, 52 и 58).

gxpnews