Выручка «Петровакс Фарм» взлетела на 43% в 2024-м

Выручка российской биофармацевтической компании «Петровакс Фарм» составила 15,7 млрд рублей в 2024 году. Этот показатель оказался на 43% выше, чем в 2023-м. Продуктовый портфель разработчика лекарств вырос в три раза (с 6 до 20 продуктов) с 2019 года.

«Финансовые показатели отражают устойчивый рост и успешность бизнес-стратегии компании. А проекты по импортозамещению способствуют обеспечению лекарственной безопасности страны», – рассказал журналистам президент и владелец «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов в рамках пресс-конференции.

В компании отметили, что в 2024-м сохранили акцент на развитии трех ключевых бизнес-направлений: биотех, ретейл и вакцинальный портфель. «Петровакс Фарм» укрепил позиции в терапии орфанных и онкологических заболеваний, расширил портфель препаратов и показаний, чтобы обеспечить доступ к передовым методам лечения социально значимых заболеваний, а также нарастил экспорт.

Прошедший год стал знаковым для биотехнологического направления компании. В частности, в ноябре был зарегистрирован иммуноонкологический препарат «Арейма» с уникальным показанием терапии рака носоглотки, а также пищевода.

Кроме того, в 2024 году был завершен проект по полной локализации препарата для лечения болезни Фабри – «Фабагал». Он стал первым в России успешным опытом трансфера производства субстанции от клеточной линии орфанного препарата. Проект был реализован в партнерстве с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Сегодня «Фабагал» получают уже 50 российских пациентов. Поставки полностью произведенного в России препарата начались в феврале.

«Мы планируем дальнейшее расширение биотехнологического портфеля. В конце этого – начале следующего года ожидается регистрация еще нескольких онкологических препаратов, которые могут стать блокбастерами. Кроме того, мы готовимся к выводу на рынок вакцины против менингококковой инфекции. Все препараты будут локализованы по полному циклу», – добавил Михаил Цыферов.

gxpnews