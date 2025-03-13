Roche получила права на препарат от ожирения у Zealand Pharma на сумму до $5,3 млрд

Швейцарская фармацевтическая компания Roche приобрела права на препарат от ожирения у датской Zealand Pharma в рамках соглашения о сотрудничестве на сумму до $5,3 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе. Соглашение свидетельствует о возобновлении попыток швейцарского холдинга догнать лидеров быстрорастущего рынка средств для лечения ожирения, в том числе Novo Nordisk и Eli Lilly.

Соглашение о сотрудничестве охватывает совместную разработку и коммерциализацию петрелинтида. В рамках сделки Zealand Pharma и Roche будут совместно реализовывать препарат в США и Европе. При этом Roche получит эксклюзивные права на его коммерциализацию в остальном мире. Zealand Pharma в соответствии с соглашением получит $1,65 млрд авансом с возможностью поэтапных выплат. Общая сумма составит $5,3 млрд, в зависимости от результатов испытаний на третьей стадии и развития продаж. Сейчас петрелинтид находится на второй стадии клинических исследований.

«Мы рады сотрудничать с Zealand Pharma и разрабатывать эту многообещающую терапию, которая, как мы надеемся, предоставит людям, страдающим ожирением и сопутствующими заболеваниями, новый вариант лечения. Мы разделяем видение разработки петрелинтида как будущей основополагающей терапии», – подчеркнула генеральный директор фармацевтической компании Roche Тереза Грэм.

Акции Zealand после заявления Roche подскочили на 45%, акции швейцарской компании – на 5,5%.

Zealand Pharma заявила об удачных результатах раннего исследования препарата для похудения с действующим веществом петрелинтид в 2024 году. Курс из 16 еженедельных доз позволил снизить массу тела участников эксперимента в среднем на 8,6% по сравнению с 1,7% в группе плацебо. Препарат может стать конкурентом семаглутида от Novo Nordisk и тирзепатида от Eli Lilly.

В начале марта стало известно, что на рынок лечения ожирения выходит американская AbbVie. Она заявила о намерении заключить лицензионное соглашение на $2,3 млрд о приобретении глобальных прав на препарат под промежуточным названием GUB014295. Это аналог амилина длительного действия, разработанный датской биотехнологической компанией Gubra. Объявленная сделка стала первым шагом AbbVie в этот все более конкурентный сектор.

По данным The Lancet, проблема ожирения имеет сегодня мировой масштаб. Этому заболеванию подвержено уже более 1 млрд человек. При этом к 2050 году количество людей с лишним весом увеличится до 3,8 млрд.

gxpnews