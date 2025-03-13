Траты россиян на антидепрессанты достигли с начала года почти 3 млрд рублей

Аптечные сети заработали 2,8 млрд рублей за счет продаж антидепрессантов в январе-феврале 2025 года. В совокупности с начала года было реализовано 3,2 млн упаковок, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Показатель оказался выше прошлогоднего на 30% в денежном выражении и на 15% – в натуральном. Существенный рост продаж этих препаратов с начала 2025-го зафиксировали также в RNC Pharma. В беседе с изданием директор по развитию компании Николай Беспалов сообщил, что за 8 недель текущего года (с 1 января по 23 февраля) в российских аптеках продали 3,14 млн упаковок. По его словам, положительная динамика к аналогичному периоду 2024-го составила 24,5% в натуральном выражении.

Спрос на антидепрессанты начал расти еще с марта 2022-го. Так, в первые дни марта того года продажи таких лекарств составили 577,6 тысячи упаковок на сумму 525,6 млн рублей. Этот показатель оказался в три раза выше в количественном выражении и вчетверо – в денежном по сравнению с предыдущим годом.

Из-за высокого спроса некоторые препараты периодически исчезают с полок аптек. В частности, с начала 2025 года в Москве наблюдается нехватка «Золофта», одного из самых популярных антидепрессантов на основе сертралина.

gxpnews