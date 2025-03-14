Sandoz прокомментировала отзыв 31 РУ из ГРЛС Траты россиян на антидепрессанты достигли с начала года почти 3 млрд рублей » Владелец «Петровакса» рассказал о размере инвестиций в противоопухолевый препарат «Петровакс» вложила не менее 1,5 млрд руб. в трансфер технологий моноклонального антитела камрелизумаб, включая лицензионные платежи владельцу молекулы — китайской компании Jiangsu Hengrui. Препарат относится к ингибиторам белка PD-1, к этому же классу относятся пембролизумаб, ниволумаб, а также российский пролголимаб от Biocad. Владелец «Петровакса» Михаил Цыферов на встрече с журналистами рассказал, что компания уже потратила около 1,5 млрд руб. на проект по трансферу технологий камрелизумаба. В компании рассчитывают, что вложения окупятся в течение трех лет, передает корреспондент «ФВ». По словам Цыферова, расчет делается на то, что потребление иммуноонкологических препаратов будет расти. В том числе за счет снижения цен на них. В текущем году «Петровакс» может подать заявку на включение камрелизумаба в Перечень ЖНВЛП. Цыферов не назвал точной стоимости, но заверил, что она будет ниже, чем сейчас стоят российские аналоги пембролизумаба. В России препарат зарегистрирован по двум показаниям — назофарингеальная карцинома и рак пищевода. Компания в дальнейшем может расширить показания по мере проведения клинических исследований. «Петровакс» планирует локализовать препарат в России по полному циклу. У производителя уже есть опыт локализации биопрепарата. В 2024 году запущено производство субстанции для лекарства от болезни Фабри агалсидаза бета на мощностях НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, в марте 2025 года первый пациент получил полностью российский препарат. Цыферов рассказал, что компания планирует больше работать с врачами, рассказывать им про камрелизумаб, проводить наблюдательные исследования, программы раннего доступа. По его словам, «Петровакс» имеет опыт входа на сложный рынок орфанных препаратов, в компании надеются, что в онкологии процесс будет более гладким. «Мы столкнулись с высокой степенью предвзятости к российскому биоаналогу агалсидазы бета со стороны врачей. Часть из них пытались обходить тендеры по МНН и организовать их по торговым наименованиям, при этом опыта работы с препаратом у них не было. Но ведь есть закон в нашей стране, пусть две компании приходят на торги и конкурируют. Если французы, выпускающие оригинальный препарат, упадут ниже нас, то ок. Я, кстати, не сторонник «второго лишнего», нельзя убивать конкуренцию. Благодаря ей мы понимаем, какая себестоимость у нас должна быть», — рассказал владелец «Петровакса». Он добавил, что ситуация изменилась в лучшую сторону. Помогло то, что врачи получили практический опыт, также потребовались дополнительные инвестиции на исследования параметров пациентов после приема лекарства, чтобы убедить врачебное сообщество в действии препарата.

Фото: предоставлено компанией «Петровакс»

pharmvestnik Елена Калиновская