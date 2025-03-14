Sandoz прокомментировала отзыв 31 РУ из ГРЛС

Фармкомпания Sandoz объяснила отзыв 31 регудостоверения в России. В организации заявили, что это часть рутинной практики по актуализации портфеля, так как многие препараты уже несколько лет не поставляются в страну и отсутствуют на аптечных полках. При этом компания планирует запустить новый социально значимый препарат для лечения гипертонии в первой половине 2025 года.

Регистрационные удостоверения (РУ) 31 различной формы выпуска препаратов фармкомпании Sandoz были отозваны из ГРЛС в рамках «рутинной практики». Как сообщили «ФВ» в пресс-службе держателя РУ, компания актуализирует свой портфель в соответствии с фактическими поставками.

Ранее из ГРЛС исключили 31 РУ компании Sandoz. Например, была отменена регистрация «Кромогексала» (МНН кромоглициевая кислота) в формах назального спрея и глазных капель. Также Sandoz отозвала РУ на гель для наружного применения «Венитан» (МНН эсцин), который используют при венозной недостаточности, варикозном расширении вен, травмах и гематомах. В ГРЛС остался один комбинированный препарат в форме геля, в состав которого входит эсцин. Монопрепараты с таким МНН в России не зарегистрированы, при этом имеются аналоги в комбинации с другими МНН.