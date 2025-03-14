Цены на лекарства из Перечня ЖНВЛП выросли на 0,4% в феврале

В феврале цены на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,4% относительно января, следует из опубликованной Росстатом статистики. Рост цен на лекарства не из перечня жизненноважных составил в среднем 1,3%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в феврале 2025 года.
За месяц цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,3%. В том числе на:
- нафазолин — +4,4%;
- валосердин — +4,0%;
- граммидин — +3,3%;
- левомеколь — +2,5%;
- корвалол и троксерутин — +2,3%;
- мукалтин — +2,1%;
- метилурацил и таурин — +1,9%;
- йод — +1,8%;
- активированный уголь — +1,6%;
- кеторол экспресс — +1,5%.
Снизились цены на канефрон Н (-0,6%).
На лекарственные препараты, которые входят в перечень ЖНВЛП, цены в среднем поднялись на 0,4%, в том числе на:
- ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — +1,2%;
- натрия хлорид — +1,1%;
- беталок 30К и ингавирин — +0,8%;
- хлоргексидин и эналаприл — +0,7%;
- верошпирон и лоперамид — +0,6%;
- дротаверин (но-шпу) и панкреатин — +0,5%.
Снизились цены на супрастин (-0,9%).
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились на:
- бинты — +1,2%;
- вату отечественную — +1,0%;
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) — +0,9%;
- корригирующие очки и шприцы одноразовые — +0,7%.
Снизились цены на термометры медицинские электронные стандартные (-0,4%).
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik