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Цены на лекарства из Перечня ЖНВЛП выросли на 0,4% в феврале

В феврале цены на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,4% относительно января, следует из опубликованной Росстатом статистики. Рост цен на лекарства не из перечня жизненноважных составил в среднем 1,3%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в феврале 2025 года.

За месяц цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,3%. В том числе на:

  • нафазолин — +4,4%;
  • валосердин — +4,0%;
  • граммидин — +3,3%;
  • левомеколь — +2,5%;
  • корвалол и троксерутин — +2,3%;
  • мукалтин — +2,1%;
  • метилурацил и таурин — +1,9%;
  • йод — +1,8%;
  • активированный уголь — +1,6%;
  • кеторол экспресс — +1,5%.

Снизились цены на канефрон Н (-0,6%).

На лекарственные препараты, которые входят в перечень ЖНВЛП, цены в среднем поднялись на 0,4%, в том числе на:

  • ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — +1,2%;
  • натрия хлорид — +1,1%;
  • беталок 30К и ингавирин — +0,8%;
  • хлоргексидин и эналаприл — +0,7%;
  • верошпирон и лоперамид — +0,6%;
  • дротаверин (но-шпу) и панкреатин — +0,5%.

Снизились цены на супрастин (-0,9%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились на:

  • бинты — +1,2%;
  • вату отечественную — +1,0%;
  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) — +0,9%;
  • корригирующие очки и шприцы одноразовые — +0,7%.

Снизились цены на термометры медицинские электронные стандартные (-0,4%).
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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14 марта, 2025 | Просмотров: 108