В Москве возбуждено уголовное дело о сбыте незарегистрированных лекарств в сети аптек

В Москве сотрудники СКР возбудили дело о незаконном сбыте лекарств в сети аптек. По версии следствия, сотрудники компании закупали незарегистрированные препараты из-за рубежа, а затем продавали их. В ходе обысков у подозреваемых изъято около 17 млн руб.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенном в крупном размере (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе столичного СКР.

Следствие считает, что сотрудники одной из московских компаний вступили в преступный сговор не позднее ноября 2024 года. Они организовали закупку контрафактных и незарегистрированных препаратов за пределами России и ввезли их в страну. После этого они незаконно продали лекарства на сумму более 100 тыс. руб.