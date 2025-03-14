Суд встал на сторону поставщика в деле о срыве поставки медизделий из-за санкций

Как следует из материалов дела, в мае 2023 года Управление капитального строительства (УКС) Тюменской области в ходе оснащения Центральной больницы в Нижневартовске заключило контракт с индивидуальным предпринимателем Гульнарой Исламовой на поставку универсальных наборов для имплантации к системе внутренней ортопедической фиксации от немецкой KLS Martin Group на общую сумму 1,86 млн рублей со сроком отгрузки 30 августа 2023 года.

Однако в июле 2023 года представительство немецкой компании сообщило, что из‐за введенных санкций и мер ограничительного характера завод в Германии временно приостановил отгрузку продукции KLS Martin Group в Россию, а уже в декабре, в связи с ужесточением ограничений, сообщил о невозможности поставок медизделий в страну.

Предпринимательница предложила УКС заменить зарубежный товар на отечественный, но получила отказ. В апреле 2024 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика, УКС обратилось в Арбитражный суд ХМАО с требованием выплатить неустойку в размере 225 тысяч рублей за невыполненные обязательства по поставке, а также в ФАС – с требованием внести ИП в реестр недобросовестных поставщиков.

Суд первой инстанции посчитал, что в процессе исполнения контракта возникли обстоятельства, объективно препятствующие его надлежащему выполнению поставщиком, включая меры ограничительного характера в отношении медоборудования и медизделий, поставляемых в Россию. С учетом того, что поставщик предлагал заменить товар на другие аналоги, Арбитражный суд ХМАО пришел к выводу, что эти основания достаточны для освобождения предпринимателя от выплаты неустойки в виде пени за нарушение срока поставки оборудования, и в декабре 2024 года отклонил требования УКС.

Заказчик обжаловал решение в апелляционной инстанции, однако Восьмой арбитражный апелляционный суд в марте 2025 года утвердил вердикт первой инстанции без изменений.

С начала 2022 года медучреждения столкнулись с трудностями при поставках оборудования из-за введения ограничений на поставку со стороны зарубежных компаний, а затем, в мае 2023 года, – в связи с вводом Минторгом США мер экспортного контроля в отношении медоборудования и медизделий, отгружаемых в Россию и Белоруссию. Поставки этих товаров не попали под прямой запрет, однако теперь поставка или реэкспорт медтехники потребуют получения лицензии от американского регулятора. Под контроль попал широкий пул продукции медицинского назначения – от магнитно-резонансных томографов и УЗИ до шприцев, канюль, слуховых аппаратов и контактных линз.

Однако суды далеко не всегда вставали на сторону дистрибьюторов: в августе 2023 года Московскому НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского удалось подтвердить в суде ошибочность выводов столичного УФАС, которое не стало включать в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) одного из подрядчиков института. Компания, по версии учреждения, нарушила условия поставки медтехники, но сам подрядчик настаивает, что не смог выполнить обязательства из-за западных санкций. Суды в итоге отметили, что одного этого основания недостаточно для освобождения от ответственности.

Только в мае 2024 года Верховный суд решил, что если поставка медоборудования от единственного иностранного производителя оказалась невозможна из-за санкций и не по вине дистрибьютора, то внесение поставщика в РНП признается недействительным. Рассматривая спор о срыве оборудования для лучевой терапии Elekta, в своем вердикте суд отметил, что значительная часть деталей медицинского оборудования подпадает под категорию товаров двойного назначения, из-за чего иностранным компаниям приходится доказывать надзорным органам, что поставляемая ими продукция будет использоваться только в медицинских целях. Также поставки медоборудования усложнялись логистическими проблемами и трудностями с оплатой товаров.