Специалисты Сеченовского университета и ИТЭБ привлекли 135 млн рублей на разработку имплантатов

По задумке разработчиков, имплантат сможет восстанавливать периферические нервы после любых травм. На данный момент уже создан его прототип, прошедший несколько стадий доклинических исследований. По словам Марка Габриянчика, пилотный эксперимент in vivo показал, что созданный имплантат на 36% лучше восстанавливает функции нервов, чем аналоги от иностранных компаний. Он также отметил, что целью проекта выступает «выход на российский и зарубежные рынки».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Аксиофарм» зарегистрировано в 2021 году в Серпухове (Московская область). Юрлицом владеют Ирая Гильмутдинова (45%), Алексей Царьков (35%), Юлия Ананьина (10%) и Институт инженерной физики (10%). Выручка компании в 2023 году составила 470 тысяч рублей, убыток – 3 млн рублей. Гильмутдиновой и Царькову принадлежит 70% в основанном в феврале 2025 года ООО «Нейрокондуит» (еще 30% – у ООО «Нейрографт»). Основные виды деятельности «Аксиофарма» и «Нейрокондуита» – это научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производство лекарственных препаратов, торговля фармацевтической продукцией.

В июне 2024 года российский разработчик ИТ-продуктов и платформенных решений на базе нейротехнологий Neiry привлек инвестиции в размере 300 млн рублей от венчурного фонда «Восход» и группы частных инвесторов на доработку и коммерциализацию продуктов. Речь, в частности, идет о наушниках-вкладышах со стимуляцией блуждающего нерва внутри ушного канала Neiry Buds+. Разработчик заявляет, что наушники способны нормализовать функционирование парасимпатической нервной системы.

В сентябре того же года американское FDA присвоило статус «технологический прорыв» устройству Blindsight от компании Neuralink, основанной Илоном Маском. Технология представляет собой имплантат, который, по заверению разработчиков, позволит пациентам восстановить зрение даже при отсутствии обоих глаз и зрительного нерва. По словам Маска, устройство уже протестировано на обезьянах.

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