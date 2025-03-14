Экипажам международных лайнеров могут разрешить перевозку психотропных веществ без лицензии

Согласно корректировкам, хранение, перевозка, приобретение и использование в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ на международных рейсах будет осуществляться без лицензии при условии, что это предусмотрено международными договорами РФ и другими нормативными правовыми актами. Мера также распространяется на иностранные суда, которые заходят в российские порты, осуществляют плавание по внутренним водным путям или осуществляют международное сообщение (самолеты, поезда).

Ввоз (вывоз) веществ, а также веществ в виде лекарственных средств для личного применения по медпоказаниям (при наличии подтверждающих документов), внесенных в списки II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, будет осуществляться в соответствии с правом Евразийского экономического союза, а также законодательством РФ.

Кроме того, разработчики предлагают исключить из закона пункт 8 статьи 31, который гласит, что в разрешении на использование психотропных и наркотических веществ в медицинских целях должно быть указано определенное лицо, а также условия получения, регистрации, хранения, отпуска и порядок представления отчетов об использовании. Контролировать использование таких веществ, как и в действующем законодательстве, будет Росздравнадзор и органы, осуществляющие противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива разработана после проведенного Комитетом Совета Федерации по социальной политике анализа подготовки подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для реализации № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части оказания первой помощи). Выяснилось, что утвердить требования к комплектации судовых аптечек для оказания первой помощи без внесения изменений в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» невозможно – судовая аптечка должна содержать такие препараты, как морфин и диазепам, а для этого, в соответствии с нормами данного закона, необходимо получение лицензии.

За 2024 год корректировкам подверглись составы аптечек водителей, сотрудников полиции, должностных лиц ФСИН, а также аптечек для оказания первой помощи на рабочем месте и для профилактики парентеральных инфекций у медиков.

В феврале 2025 года Росздравнадзор подвел итоги контрольно-надзорной деятельности за 2024 год в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений. Ведомство отчиталось о 530 проверках (из них 528 были выездными и две – документарными) в отношении 434 организаций, занимающихся обращением указанной продукции. В итоге регулятор выявил 491 нарушение установленных требований к обороту.