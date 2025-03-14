Возможный запрет фенилэфрина грозит рынку противопростудных средств серьезными изменениями

Российский рынок противопростудных лекарств может столкнуться с серьезными изменениями, если Россия решит пойти по пути американского регулятора FDA по изъятию из продажи пероральных препаратов, содержащих фенилэфрин. На сегодня они занимают 72% всего рынка противопростудных лекарств как в денежном, так и в натуральном выражении, следует из отчета аналитической компании RNC Pharma.

Согласно данным аналитиков за 2024 год, в России насчитывалось 62 торговые марки противопростудных препаратов. При этом более половины из них (33 бренда) содержат фенилэфрин. В течение прошлого года в российской рознице реализовали 49,7 млн упаковок противопростудных средств с фенилэфрином при общем объеме в 68,8 млн упаковок. Продажи препаратов с фенилэфрином выросли на 2,3% в упаковках и достигли 20,6 млрд рублей (+2,4 %, в розничных ценах, включая НДС).

Чаще всего фенилэфрин входит в состав порошков для приготовления горячего напитка против симптомов простуды. Подавляющее большинство расходов в группе противопростудных средств пришлось на линейку бренда «Терафлю». Этот препарат обеспечивал ровно треть денежного объема анализируемого рынка. Он также сохранил лидерство в категории с точки зрения натурального потребления с долей более 23%. За год объем продаж бренда увеличился на 12,3% в деньгах и на 5,4% в упаковках.

Остальные продукты имеют гораздо более скромные показатели продаж. В тройке лидеров по объему продаж находятся препараты «Анвимакс» от «Сотекс» и «Антигриппин» компании Bausch Health, не содержащие фенилэфрин. Их доли составили 12% и 7,8% соответственно.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предложило исключить пероральный фенилэфрин в 2024 году, посчитав его неэффективным при таком способе приема. Окончательное решение регулятор может принять летом 2025 года. Однако оно может стать ориентиром для российского Минздрава и промоционной активности производителей.

gxpnews