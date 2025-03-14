Объем интернет-продаж ЛП с доставкой до потребителя вырос на 69% в 2024-м

Интернет-продажи лекарств с последующей доставкой до потребителя набирают обороты. Этот канал в 2024 году вырос на 69% и достиг 15,8 млрд рублей. В натуральном выражении динамика составила 31,3% (48,2 млн упаковок), следует из данных RNC Pharma.

Аналитики отметили, что развитие сегмента идет в хорошем темпе — в 2023 году относительно 2022 года рублевый объем онлайн-продаж с доставкой показал рост на уровне 19,5%. Вместе с тем общая доля покупок лекарств онлайн с последующей доставкой остается на скромном уровне: по итогам 2024 года она составила 0,96% от общего денежного объема розничного рынка ЛП. Хотя небольшая динамика все же наблюдается: если в 2022 году этот показатель составлял 0,58%, то в 2023-м был на уровне 0,66%.

Из отчета RNC Pharma следует, что чаще всего с доставкой на дом покупают препараты для лечения заболеваний носа, противопростудные и противокашлевые средства, дезинфицирующие препараты и антисептики. При этом наибольше популярностью пользуются иностранные лекарства: «Терафлю» от британской GSK, «Нурофен» от британской Reckitt Benckiser, «Никоретте» от американской Johnson & Johnson.

Последняя лидирует с точки зрения рублевого объема продаж: корпорация занимает 4,7% розничного рынка онлайн-покупок с последующей доставкой. За 2024-й продажи компании выросли на 57,7% в деньгах и на 23% в упаковках. На второй строчке рейтинга Bayer Healthcare с долей рынка 4,3%. По отношению к 2023 году стоимостный объем продаж ЛП компании увеличился на 53,6%, а натуральная динамика составила 18,3%. Основным препаратом в этом сегменте — «Бепантен». GSK замыкает тройку лидеров с незначительным отставанием по доле стоимостных продаж (4%). Долгосрочная динамика на розничном рынке отмечена на уровне +50,4% в денежном и +32% в натуральном выражении.

В RNC Pharma добавили, что в основном россияне приобретают лекарства через интернет с предварительным бронированием и последующим выкупом в офлайн аптеке. Это связано с особенностями законодательства: сегодня приобрети рецептурные препараты иным путем невозможно.

gxpnews