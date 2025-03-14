СМИ: в российских регионах зафиксировали дефицит препарата от бесплодия

В ряде российских регионов не хватает препарата «Оргалутран», который назначают при лечении бесплодия. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на врачей и данные агрегаторов аптек. Отсутствие лекарства весьма критично, поскольку его используют во многих протоколах вспомогательных репродуктивных технологий, а соответствующих альтернатив у него нет.

В частности, по состоянию на 12 марта в Москве и Московской области «Оргалутран» в наличии в 251 аптеке, в Санкт-Петербурге — только в шести. При этом в ряде регионов его нет вообще, в том числе в Архангельской, Амурской, Владимирской, Белгородской, Ивановской, Калужской, Калининградской областях.

«Мы наблюдаем дефицит препарата», – отметила в беседе с изданием генеральный директор клиники репродукции «Скайферт», акушер-гинеколог и репродуктолог Любовь Виноградова, подчеркнув, что у этого препарата нет альтернатив. Между тем «Оргалутран» используют во многих протоколах вспомогательных репродуктивных технологий. Это может негативно сказаться на пациентках, которым он необходим.

О нехватке препарата также заявила репродуктолог MD Group Мария Милютина. По ее словам, дефицитом лекарства активно пользуются аптеки, которые устанавливают на него завышенные цены.

«В аптеках знают, что при необходимости люди готовы отдать сумму, которая превышает реальную в 10 раз и больше, и активно этим пользуются», – подчеркнула Милютина.

Ранее стало известно, что пациентам с муковисцидозом в Москве пришлось прерывать лечение из-за отсутствия детского препарата «Трилекса». Ситуация осложнилась задержками в проведении тендеров на поставку лекарства.

gxpnews