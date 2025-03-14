В Новосибирске запланировали строительство завода по производству фармоборудования

В парке «Новосиб» планируется создать крупное производство по выпуску оборудования для фарминдустрии. К реализации проекта уже приступила компания «Координата». Сейчас инвестор ожидает кредитное потепление и отрабатывает технологии для последующего масштабирования, пишет портал Infopro54 со ссылкой на заместителя гендиректора ООО «Новая лизинговая компания», депутата горсовета Новосибирска Александра Тарасова.

Ожидается, что производство запустят на территории индустриального парка «Новосиб» в левобережье мегаполиса, резидентом которого с 2020 года является «Координата». Коммерческий директор компании Михаил Воробьев отметил, что за последние 4 года площадь производства увеличилась со 100 до 800 кв. м. По его словам, такие показатели обусловлены уходом с российского рынка иностранных производителей.

«Мы и раньше разрабатывали линии для производства инсулина, различных жидких лекарственных форм, но после того как рынок освободился, получили возможность заходить в новые ниши. Например, сейчас активно погружаемся в изготовление оборудования для выпуска таблеточных форм лекарственных препаратов. Причем речь идет именно о создании собственных разработок, а не об инжиниринге. У нас на предприятии свое конструкторское бюро, которое решает эти задачи», – подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что в планах компании нарастить объемы производства в два раза. В перспективах также строительство нового завода. Однако реализация этого проекта зависит от финансовой стороны. Кроме того, требования к фармацевтическому оборудованию строго регламентированы, поэтому даже в условиях импортозамещения компании приходится поддерживать высокие стандарты качества.

«Экономика стоит на ручном тормозе, а развиваться за счет внутренних ресурсов удается не так быстро, как хотелось бы», – добавил он.

Сейчас на территории парка «Новосиб» действуют 114 предприятий, из которых 39 – производственные. Оборот резидентов индустриального парка – более 9,8 млрд рублей.

Согласно данным «Контур.Фокус», ООО «Координата» появилось в 2017 году. Его директором и учредителям числится Дмитрий Жалыбин. Выручка компании составляет 72,7 млн (+ 298%), чистая прибыль – 2,3 млн.

gxpnews