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В Госдуме предложили ужесточить контроль за оборотом этанола

Комитет Госдумы по экономической политике считает целесообразным упорядочить оборот этанола. Многочисленные проверки показали новые способы сокрытия его обращения на рынке. Одна из предложенных мер урегулирования – введение госпошлин за лицензию на фармацевтическую деятельность для организаций, использующих этот медицинский спирт. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо комитета вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Помимо этого, комитет предложил заинтересованным ведомствам установить дополнительные лицензионные требования для организаций, занятых оборотом этанола. Среди других мер – увеличение срока давности за правонарушения в области незаконного оборота этанола, а также возможность доначисления акциза на фармсубстанцию этилового спирта организациям, на балансе которых за прошлые годы скопилось большое количество зависших остатков. Кроме того, предлагается повысить административную ответственность за нарушение требований к обороту этанола.

«О принятых решениях просим проинформировать комитет в установленном порядке», – говорится в письме, подписанном председателем Комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным.

На совещании, состоявшемся 4 марта, с участием Минздрава, Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга и ряда других ведомств и экспертов были рассмотрены результаты внеплановых проверок фармацевтических организаций, занимающихся оборотом этанола. По их результатам были обнаружены нарушения и новые способы сокрытия обращения препарата. Для этого, например, механически повреждались средства идентификации. Кроме того, большое количество зависших остатков этанола списывалось и уничтожалось за день до проверок через Федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП). Это может указывать на несоблюдение установленных процедур списания и уничтожения такой продукции.

Участники совещания отметили рост объемов производства «Муравьиного спирта» и «Хлоргексидина» в упаковках большого объема (1 и 5 л). По их мнению, эти лекарства не относятся к продуктам двойного назначения, которые могут использовать для производства суррогата алкогольной продукции. Таким образом, существуют риски незаконного производства этанола под видом этих лекарств.

Министерство здравоохранения РФ в начале года расширило официальный перечень лекарств, производимых с использованием этилового спирта. Согласно опубликованным изменениям, список пополнился четырьмя новыми наименованиями, а для восьми уже включенных в него препаратов были скорректированы технические характеристики, касающиеся формы выпуска и параметров упаковки.

gxpnews

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14 марта, 2025 | Просмотров: 113