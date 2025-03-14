В России запатентовали новый способ борьбы с ожирением

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» разработали и запатентовали новый способ борьбы с ожирением с применением методов генной терапии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу федеральной территории. Новый подход может стать альтернативой для людей, которым противопоказаны интенсивные физические нагрузки или диеты по состоянию здоровья.

Суть разработки «Сириуса» заключается в доставке определенного гена в жировые клетки с помощью специальных безопасных вирусов. Это позволяет преобразовать «вредный» белый жир в бежевый (особый вид жировой ткани). Ген включает производство белка, который отвечает за сжигание жира. В результате организм тратит больше энергии даже без физической нагрузки.

Этот метод уже успешно опробовали на мышах. Сейчас специалисты готовятся к более масштабным испытаниям на других моделях. Ученые не исключают, что новая разработка позволит не только бороться с ожирением, но и откроет новые пути лечения других метаболических недугов.

Мировой рынок препаратов для борьбы с лишним весом очень привлекателен для фармкомпаний. По подсчетам аналитиков IQVIA, с 2020 по 2024 год их продажи увеличились в 10 раз. В 2024-м объем мирового рынка препаратов от ожирения, а также от сахарного диабета 2-го типа составил $41 млрд. Более половины продаж пришлось на Ozempic, Rybelsus и Wegovy. К 2026-му на рынок могут выйти такие компании Big Pharma, как Pfizer, Amgen, Novo Nordisk и Eli Lilly. Кроме того, сюда же хотела бы присоединиться и швейцарская Roche.