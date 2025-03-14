«Валосердин» подорожал на 4% в феврале

В феврале 2025 года выросли цены на лекарства, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), следует из данных Росстата. В среднем их стоимость увеличилась на 1,3% по сравнению с январем текущего года. При этом больше всего подорожали «Валосердин» и «Нафазолин», рост составил 4 и 4,4% соответственно.

Кроме того, за месяц подорожал «Граммидин» (+3,3%), «Левомеколь» (+2,5%), «Корвалол» и «Троксерутин» (+2,3%), «Мукалтин» (+2,1%), «Метилурацил» и «Таурин» (+1,9%), «Йод» (+1,8%). Цены на «Активированный уголь» выросли на 1,6%, «Кеторол Экспресс» – на 1,5%. Вместе с тем снизились цены на «Канефрон Н» (-0,6%).

Рост цен на лекарства из перечня ЖНВЛП за тот же месяц составил в среднем 0,4%. Существенно подорожали «Аспирин» отечественный – на 1,2% и «Натрия хлорид» – на 1,1%. Также увеличилась стоимость следующих препаратов: «Беталок 30К» (+0,8%), «Ингавирин» (+0,8%), «Хлоргексидин» и «Эналаприл» (+0,7%), «Верошпирон» и «Лоперамид» (+0,6%), «Панкреатин» и «Но-шпа» (+0,5%). Вместе с тем в Росстате отметили снижение цены на «Супрастин» (-0,9%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов в феврале выросли цены на бинты (+1,2%) и отечественную вату (+1%). Подорожали также термометры медицинские безртутные (+0,9%), корригирующие очки и шприцы одноразовые (+0,7%). Цены на медицинские электронные стандартные термометры, напротив, снизились (-0,4%).

В январе 2025-го рост цен на препараты, по данным Росстата, не входящие в список ЖНВЛП, в среднем достигал 0,8%. Жизненно важные лекарства продемонстрировали более сдержанное повышение стоимости: на 0,5% по сравнению с показателями декабря 2024-го.

gxpnews