Mallinckrodt и Endo создадут единый фармхолдинг в сделке на 6,7 млрд долларов

Фармкомпании Mallinckrodt и Endo объявили о слиянии, заключив сделку на 6,7 млрд долл. Холдинг со штаб-квартирой в Дублине будет принадлежать Mallinckrodt.

Америко-ирландские фармацевтические компании Mallinckrodt и Endo заключили сделку слияния на 6,7 млрд долл., реализация которой завершится во второй половине этого года. Об этом говорится в совместном пресс-релизе производителей лекарств.

Согласно договоренностям, Mallinckrodt станет холдингом с контрольным пакетом акций (50,1%). Endo получит 80 млн долл. наличными, которые будут распределены между акционерами, и войдет в состав объединенной компании как дочернее предприятие.

Штаб-квартира новообразованной бизнес-структуры расположится в Дублине, столице Ирландии. Производственная инфраструктура будет включать 17 заводов и 30 распределительных центров в США, Европе, Индии, Австралии и Японии. Штат сотрудников составит около 5700 человек.

Производители планируют сформировать общий портфель лекарств. Среди наиболее известных брендов – препараты Terlivaz (терлипрессин) от Mallinckrodt, которым лечат гепаторенальный синдром I типа, и Aveed (testosterone undecanoate) от Endo, назначаемый при гипогонадизме. Прогнозируется, что холдинг принесет в 2025 году 3,6 млрд долл. выручки. В планах компаний также выделить подразделения по выпуску стерильных препаратов в форме инъекций и дженериков в отдельное предприятие.

Обе компании ранее столкнулись с финансовыми проблемами из-за обвинений в причастности к опиоидному кризису. Mallinckrodt дважды проходила процедуру банкротства: в 2020 году, когда не смогла выплатить 1,6 млрд долл. для урегулирования судебных исков, а затем снова три года спустя, добившись уменьшения суммы на 1 млрд долл. Endo объявила о банкротстве в 2022 году после обвинений в незаконном продвижении обезболивающего Opana ER (oxymorphone), изъятого из продаж в 2017 году по требованию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Регулятор пришел к выводу, что вред от злоупотребления опиоидного анальгетика превышает его терапевтическую пользу.

Опиоидный кризис в США начался в конце 1990-х годов после массового распространения рецептурных лекарств на основе опиатов. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), за последние два десятилетия от передозировки опиоидами умерли сотни тысяч американцев. Власти страны предъявили многочисленные судебные иски к производителям лекарств, обвиняя их в недобросовестной рекламе препаратов и умалении рисков формирования зависимости от их приема. В результате многие фармкомпании были вынуждены выплатить многомиллиардные компенсации властям штатов и отдельным гражданам.

Фото: mallinckrodt.com

Владимир Заболотских

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