J&J прекратила сотрудничество с Genmab по разработке улучшенного «Дарзалекса»

Johnson & Johnson прекратила сотрудничество с датской компанией Genmab по разработке HexaBody-CD38 – экспериментального моноклонального антитела для лечения множественной миеломы. Производитель приобрел препарат в 2019 году за 150 млн долл., но после анализа результатов клинических испытаний отказался от дальнейшей работы над ним.

Johnson & Johnson (J&J) отказалась от дальнейшего сотрудничества с датской биотехнологической компанией Genmab по разработке экспериментального моноклонального антитела HexaBody-CD38 для лечения множественной миеломы. Пресс-релиз об этом опубликовала Genmab.

J&J согласилась приобрести права на препарат в 2019 году, выплатив 150 млн долл. авансом. Однако фармгигант решил прекратить дальнейшую работу над ним после анализа последних данных клинических испытаний.

Genmab запатентовала технологию HexaBody, которая может усиливать противоопухолевый эффект антител, изменяя их структуру. С помощью нее компания создала HexaBody-CD38 на основе «Дарзалекса» (даратумумаб) – лекарства J&J от миеломы.