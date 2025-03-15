Агентство по технологическому развитию выдало 2 млрд рублей на разработку медизделий

Об этом рассказал гендиректор АТР Владимир Пастухов. По его словам, в 2025 году агентство запустит новые конкурсы на разработку комплектующих медицинского назначения.

Среди поддержанных АТР проектов в сфере медизделий – обратный инжиниринг эндопротеза тазобедренного сустава и полицентрического коленного модуля, который реализовала компания «Анатомика». Проект уже вышел на финальную стадию. В настоящее время идет подготовка мощностей для запуска их серийного производства. «Гемодженикс» разработал электромагнитный клапан для автоматической экстракции крови, «Реабилитик» выполнил обратный инжиниринг узла управления медицинскими кроватями, компания «Карфидов Лаб» продвинулась в разработке моторов-редукторов для биомеханических протезов. Помимо этого, агентство выдало гранты на создание российского костного цемента, двухканального нейромодулятора, иглы для биопсии костного мозга, костного вибратора для слухового аппарата, двухканального нейромодулятора, необходимого для минимизации фантомных болей у раненых, и на другие проекты.

В феврале 2022 года Правительство РФ учредило гранты до 100 млн рублей на разработку конструкторской документации для ключевых узлов различного оборудования, включая медицинское. По грантам возможно компенсировать до 100% стоимости затрат. Условия поддержки определены постановлениями правительства № 208 от 18 февраля 2022 года и № 522 от 31 марта 2022 года. Провайдером распределения гранта назначено АНО «Агентство по технологическому развитию».

Мера поддержки призвана локализовать производство важной продукции и повысить технологическую независимость России по критически нужным комплектующим для ключевых секторов – нефтегазового, энергетического, тяжелого машиностроения, станкоинструментальной, медицинской, химической промышленности.

На гранты могут претендовать российские производители и юрлица, доля иностранного владения которыми не превышает 50%, без задолженностей или неисполненных штрафных санкций, не находящиеся в процессе реорганизации и ликвидации. Максимальный размер гранта не будет превышать 100 млн рублей, он будет предоставляться на двухлетний период по специальному соглашению, по которому возможна компенсация до 80% затрат на оплату услуг по разработке конструкторской документации.

Всего правительство с 2022 по 2024 год планировало направить на гранты не менее 3,6 млрд рублей. В 2022 году было профинансировано 108 проектов обратного инжиниринга, средний размер одного гранта составил 36,5 млн рублей. В июле 2023 года правительство выделило еще 2 млрд рублей на гранты для создания конструкторской документации для отечественного производства комплектующих, в том числе для нужд фармацевтической и медицинской промышленности.

АНО «Агентство по технологическому развитию» основано в 2016 году как институт развития группы «ВЭБ.РФ», подведомственно Минпромторгу России. Финансовые показатели компании не раскрываются.