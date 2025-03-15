Проректора ПИМУ заподозрили в мошенничестве при закупке медоборудования

РБК, со ссылкой на источники, называет их имена – это первый проректор ПИМУ Сергей Вожик и начальник службы закупок вуза Вячеслав Матвеичев. Официально имена фигурантов не раскрываются.

По версии следствия, высокопоставленные сотрудники вуза в 2021 году вошли в сговор с директором дистрибьютора, подготовили документы с завышенными ценами на медоборудование – велоэргометры для медицинской реабилитации – от аффилированных юридических лиц и обеспечили дальнейшую победу. Сама закупка была якобы проведена по завышенным ценам. Полученные деньги в размере 7 млн рублей были переведены на счет коммерческой организации, а затем, как предполагается, поделены между участниками группы.

Действия фигурантов попали в фокус сотрудников УФСБ и МВД России по региону. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), в ПИМУ и по местам проживания проведены обыски. Фигуранты дела – первый проректор и начальник контрактной службы ПИМУ, руководитель дистрибьютора – задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как следует из данных ЕИС в сфере закупок, единственный за 2021 год контракт на поставку велоэргометров был заключен ПИМУ в ноябре. Поставщик должен был поставить ПИМУ семь велотренажеров производства немецкой RECK Technik: пять штук МОТОмед letto2, по одной – МОТОмед muvi и МОТОмед viva2. Победителем конкурса стало нижегородское ООО «Биологик», стоимость контаркта составила 7,7 млн рублей. Он был исполнен в январе 2022 года.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Биологик» учреждено в декабре 2018 года, его единственным бенефициаром и руководителем выступает Михаил Грошев. В 2024 году компания выручила 70,4 млн рублей, чистая прибыль составила 11 млн рублей. В 2024 году дистрибьютор поставил продукции на рынке госзаказа на 46,5 млн рублей, причем 64% отгрузок пришлись на ПИМУ.