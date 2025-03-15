Регионам помогут с закупкой лекарств от редких болезней

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о порядке предоставления дополнительных средств из федерального бюджета регионам, которым не хватает средств на закупку лекарств для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями. Такая помощь будет оказана в редких случаях, когда препараты невозможно приобрести за счет регионального бюджета. Соответствующий документ появился в думской электронной базе.

Соответствующий проект поправок в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Минздрав представил еще прошлой осенью. Законодательную инициативу одобрили Минфин, Минюст и Минэкономразвития России. Ведомство предложило установить резервный механизм обеспечения медикаментами. Порядок и случаи, при которых средства должны направлять регионам, должно определить правительство.

Орфанные заболевания – это редкие диагнозы, распространенность которых не превышает 10 случаев на 100 тысяч человек. Они характеризуются ограниченными возможностями лечения. Согласно пояснительной записке к инициативе, в России зарегистрировано всего 21 615 пациентов с такими заболеваниями. Средняя годовая стоимость терапии для одного пациента с орфанным заболеванием составляет 2,76 млн рублей, а общая реализация законопроекта может потребовать до 6,5 млрд рублей. Эти средства будут предусмотрены в федеральном бюджете Минфина России и будут планироваться в рамках подготовки проекта федерального бюджета на соответствующий календарный год.

Минздрав разработал проект поправок в федеральный закон после постановления Конституционного суда (КС) от 26 сентября 2024-го. Наивысшая инстанция обязала законодателей разработать резервный механизм для более оперативного предоставления препаратов больным редкими заболеваниями, если региональным властям не хватает бюджетных средств на их закупку. В суд с жалобой обратился Государственный совет Татарстана. Он призвал обозначить необходимость изменений в законодательстве, которая позволила бы возложить обязанность по обеспечению жизненно важными лекарственными средствами пациентов на федеральный бюджет.

gxpnews