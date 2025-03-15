Мурашко оценил блокировку лекарств на аптечной кассе

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что введение автоматической блокировки продажи просроченных или фальсифицированных лекарств на кассах предотвратит недобросовестные практики со стороны аптек. Кроме того, такие меры позволят исключить риск человеческого фактора.

«Автоматическая блокировка продажи просроченных или выведенных из оборота препаратов на кассе является логичным и необходимым продолжением системы маркировки. Эта функция исключает человеческий фактор, предотвращая как случайную продажу просроченных препаратов, так и любые недобросовестные практики со стороны аптечных учреждений», – заявил Мурашко.

По его словам, внедрение системы маркировки уже само по себе стало важным шагом в обеспечении прозрачности и прослеживаемости медикаментов на каждом этапе (от производителя до аптечной полки). Новая система значительно повысит безопасность пациентов, гарантируя им получение эффективных и безопасных лекарств, добавил министр.

Ранее Мишустин утвердил правила работы нового механизма, который позволит исключить возможность продажи некачественных лекарств. Он будет автоматически блокировать их в режиме реального времени на кассах аптечных сетей. Ожидается, что этот механизм начнет функционировать уже с 1 июня 2025 года.

gxpnews