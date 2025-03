«Биннофарм Групп» – лидер по приросту в диджитал-продвижении Мурашко оценил блокировку лекарств на аптечной кассе » В России запустили проект по созданию нового лекарства для лечения рака молочной железы На базе Московского физико-технического института (МФТИ) стартовал проект по разработке нового противоопухолевого препарата для лечения рака молочной железы. Он рассчитан на 3 года. Ожидается, что лекарство будут выпускать в форме таблетки, сообщили в пресс-службе вуза. На первом этапе работы исследователи планируют разработать несколько панелей соединений, основанных на различных химических структурах и молекулярных механизмах действия. Эти соединения будут протестированы на клеточных культурах, а затем на животных. «2024 год – это первый год. К концу 2026 года мы рассчитываем получить несколько панелей соединений, которые будут валидированы in vitro и in vivo. Мы работаем с индустриальным партнером, который помогает нам с исследованиями на животных. После этого мы планируем перейти к токсикологическим исследованиям и, возможно, к клиническим испытаниям», – говорится в сообщении. Проект возглавил международный эксперт в области молекулярной онкологии Филипп Максимов, который до МФТИ работал в онкологическом центре MD Anderson (Хьюстон, США). По его словам, «разработка препарата в форме таблетки более предпочтительна в нашем случае, чем создание инъекций. Все дело в том, что это безболезненно для пациентов». Индустриальным партнером проекта выступила группа компаний «ХимРар», пишет ТАСС. Исследовательский центр «ХимРар» предложил комплексные услуги по скринингу биологической активности in silico и in vitro, синтезу, а также программы пилотных исследований фармакокинетики, активности и безопасности in vivo в 2023 году. На тот момент в коллекции было представлено более 1,6 млн соединений и свыше 100 готовых фокусированных библиотек для медицинско-химических проектов. gxpnews