Собянин анонсировал запуск производства новых лекарств в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск производства новых лекарств в столице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного градоначальника, добавив, что в 2024 году оборот столичного фармсектора вырос на 43,8% год к году и достиг 606,3 млрд рублей.

В частности, московские фармкомпании уже в ближайшее время начнут выпускать препараты на основе моноклональных антител против ревматоидного артрита и остеопороза. Первые партии ожидаются к концу 2025 – началу 2026 года. Появится также производство готовых лекарственных форм для лечения орфанных заболеваний по пяти МНН (ежегодно будет выпускаться от 3,8 до 5,4 млн флаконов). Кроме того, в столице начнут производить противоопухолевые лекарства по семи МНН.

В пресс-службе Собянина добавили, что сейчас в городе уже больше 300 предприятий, которые постоянно наращивают объемы производства и расширяют ассортимент продукции. Это позволяет решать важнейшую на сегодня задачу – обеспечение жителей страны лекарствами и медицинскими изделиями.

При активной поддержке города выпуск лекарств в январе вырос на 12,3%. В 2024 году оборот столичного фармсектора достиг 606,3 млрд рублей, что на 43,8% больше показателя 2023-го в сопоставимых ценах.

В конце 2024-го в ходе ежегодного доклада перед Московской городской думой Собянин отметил, что в Москве почти 100% рецептов обеспечиваются необходимыми препаратами.

gxpnews