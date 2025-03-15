Главу компании «Лекарь» обвиняют в нелегальной продаже Ozempic

Хорошевский суд отправил под домашний арест генерального директора сервиса доставки лекарств «Лекарь» Маргариту Кабаеву. Ее обвиняют в торговле контрафактным препаратом для терапии диабета Ozempic (по всему миру его активно принимают для похудения), сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Кабаевой Маргарите Константиновне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток, она обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств группой лиц по предварительному сговору)», – говорится в сообщении пресс-службы.

По делу также проходит фармацевт-провизор «Лекаря» Афродита Бостаниди.

Накануне стало известно, что Хорошевский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело о сбыте недоброкачественных и незарегистрированных лекарств.

По версии следствия, мошенники приобретали препараты за границей и нелегально ввозили в Россию. Обвиняемым удалось сбыть незаконно незарегистрированных лекарств на сумму свыше 100 000 рублей, в том числе рецептурные препараты Ozempic датской компании Novo Nordisk и Orgalutran нидерландской Organon.

Несмотря на взлет продаж отечественных биоаналогов Ozempic в России, потребители сохраняют интерес к оригинальному препарату. Big Pharma отказалась от продвижения этих продуктов на российском рынке в 2022-2023 годах. При этом, как рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, оригинальный препарат до сих пор можно найти в аптеках. Его заказывают из-за рубежа через социальные сети по другим каналам продаж. По его словам, серый оборот препарата не превышает 80 тысяч упаковок.

ООО «Лекарь» занимается производством и доставкой лекарств под заказ. Согласно данным из отчета компании, ее выручка за 2024 год составила 16,7 млн рублей. Это на 64,5% больше, чем в 2023-м.

gxpnews