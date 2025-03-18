В Ульяновской области возбудили уголовное дело из-за халатности в лекобеспечении

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей грубое нарушение прав граждан на лекобеспечение. По данным прокуратуры, должностные лица регионального Минздрава не обеспечили закупку необходимых лекарств. Это уже не первый подобный случай в российских регионах в этом году.

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей грубое нарушение прав граждан на лекарственное обеспечение (ч.1 ст.293 УК РФ), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства проверили исполнение законодательства о здравоохранении. В ходе инспекции установили, что должностные лица областного Минздрава не приняли надлежащих мер для закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

Из-за этого были не обеспечены лекарствами почти 5 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а 30 детей-инвалидов не получили специализированных продуктов лечебного питания.

Это не первое дело о халатности при закупках лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями, возбужденное в России в этом году. В феврале аналогичное дело завели в Ивановской области. С ноября 2024 по февраль 2025 года местный Депздрав не закупал в достаточном количестве жизненно важные лекарства, несмотря на заключения врачебных комиссий. Бездействие должностных лиц привело к острому дефициту на региональном складе препаратов для лечения сахарного диабета, бронхолегочных и онкологических заболеваний.

В марте уголовное дело о халатности из-за нехватки жизненно необходимых лекарственных препаратов возбудили в Красноярске. Ответственные лица вовремя не определили потребности в лекарствах на 2025 год, из-за чего закупки провели в неправильном объеме.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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