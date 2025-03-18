В России разработали светящиеся препараты для выявления рака

В Новосибирске разработали светящиеся вещества на основе редкоземельных элементов для ранней диагностики рака. Вещества-люминофоры позволят врачам обнаруживать следы раковых очагов на клеточном уровне для прицельного уничтожения атипичных клеток, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.

«Известно, что раковые клетки привыкают к терапии, вырабатывают устойчивость и создают метастазы. Вещества-люминофоры на основе редкоземельных элементов помогут врачам обнаруживать следы раковых очагов на клеточном уровне, чтобы затем прицельно уничтожать эти атипичные клетки», – отметили в министерстве.

Соединения синтезировали сотрудники Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН. По их словам, они разработаны на основе комплексов европия и тербия, которые обладают наиболее яркой люминесценцией. Кроме того, эти вещества нетоксичны для здоровых клеток. При этом цвет видимого излучения зависит от металла. Так, например, у европия это красный, а у тербия – зеленый.

В региональном ведомстве подчеркнули, что визуализация раковых клеток необходима, чтобы точно определить зараженные клетки, а затем отследить их распространение по организму. Такие меры необходимы, чтобы не позволить заболеванию развиваться незаметно до самых поздних стадий, лечить которые гораздо сложнее.

Ранее стало известно, что российские ученые предложили новый метод для оценки эффективности фотосенсибилизаторов (соединений, которые под воздействием света разрушают мембраны раковых клеток). Он должен ускорить разработку и тестирование новых потенциальных препаратов для лечения рака. Сообщалось, что новый метод позволит снизить финансовые и временные затраты на биологические исследования инновационных противоопухолевых препаратов, в том числе активируемых светом.

gxpnews