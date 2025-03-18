Собачья доля: как идет импортозамещение в ветеринарии

Более 60% рынка препаратов для ветеринарии занимают российские производители. Их доля в структуре продаж в последние годы значительно растет, как и объемы производства: за последние 5 лет объем выпуска российских вакцин для сельскохозяйственных животных увеличился почти втрое. GxP News разобрались, как идет импортозамещение в области ветеринарии.

Доля рынка

По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 годах производство ветеринарных препаратов в России выросло на 78%: с 28 до 50 млн упаковок. Наибольший рост пришелся на прошлый год. Тогда произвели на 32% больше лекарств для животных. Примечательно, что большая часть этого роста была обеспечена отечественными производителями ветпрепаратов.

Введение в 2023 году требований к зарубежным поставщикам о соответствии производственной площадки стандартам GMP привело к резкому сокращению импортных поставок (на 59% по итогам 2024 года), однако выпадающие объемы оперативно восполнялись российскими предприятиями. Как отмечают аналитики, российские компании в этот период активно инвестировали в модернизацию производственных площадок, расширяли ассортиментные линейки продукции. Развитию отрасли способствовали также меры государственной поддержки. В частности, бюджетное финансирование, льготное кредитование и субсидии для предприятий, выпускающих препараты для ветеринарного применения.

На конец 2024 года, согласно данным аналитической компании RNC Pharma, более 61% рынка ветпрепаратов в натуральном выражении приходилось на отечественные компании. Однако в деньгах импортные производители по-прежнему удерживают лидерство: в конце 2024 года их препараты занимали 62% в структуре продаж. Тем не менее и в денежном, и в натуральном выражении доля российских производителей с каждым годом растет, подчеркивают в RNC Pharma.

Темпы роста

Тенденция по импортозамещению отражается на количестве регистраций новых препаратов. К примеру, по результатам исследований Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»), в 2024 году было зарегистрировано 176 новых иммунобиологических и фармакологических препаратов как отечественного, так и зарубежного производства. Это на 42% больше по сравнению с 2023 годом. Причем из всех зарегистрированных в РФ ветеринарных препаратов 85% составляли разработки отечественных производителей.

«На фоне ухода иностранных производителей отечественные компании нарастили темпы своих разработок. Также были приняты нормативные нормы, которые упростили регистрацию для российских компаний. В 2024 году из всех зарегистрированных на рынке препаратов 70% ‒ продукция отечественных игроков», ‒ рассказала заместитель директора организации Василина Грицюк, выступая на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По ее словам, приоритет в части разработок зачастую отдается тем препаратам, которые не были представлены на нашем рынке. Так, в 2024 году появился противопаразитарный инъекционный препарат «Эпримек», который предназначен для крупного рогатого скота, лошадей и свиней при гельминтозах, а также оводовых и паразитарных инвазиях.

Всего же за 2022-2024 годы в России зарегистрировали 245 отечественных лекарственных препаратов для ветеринарного применения, сообщали ранее в Россельхознадзоре.

Не только аналоги

Примером успешного импортозамещения может служить разработка аналога анестетика «Золетил», который используется при проведении операций на мелких домашних животных. В 2024 году появился его отечественный заменитель – «Везотил». Кроме того, в прошлом году появились целых три аналога зарубежного седативного и анальгезирующего лекарства «Дексдомитор».

«Очень много было зарегистрировано препаратов для домашних животных. Это противовоспалительные препараты, антигистаминные, диуретики, а также препарат для местной анестезии. Также был создан инновационный препарат, не имеющий зарубежных аналогов, для лечения инфекционного перитонита кошек. Поэтому можно сказать, что наши производители очень серьезно расширили свои портфели и дефицит анестетиков на рынке полностью отсутствует», – отметила Василина Грицюк, отвечая на вопрос GxP News.

Особого успеха отечественным производителям удалось достичь и в области импортозамещения препаратов для профилактики заболеваний у животных. Так, по словам директора ВГНКИ Евгения Антонова, за последние 5 лет объем производства российских вакцин для сельскохозяйственных животных увеличился почти втрое. К примеру, в 2024 году была разработана и проинспектирована вакцина против болезней рыб. Ранее на российском рынке отсутствовали подобные препараты. На текущий момент эта вакцина, которая борется с шестью заболеваниями у рыб, рекомендована к регистрации, отметили в организации.

Как подчеркивают аналитики, спрос на препараты для животных внутри страны растет. Этому способствуют как увеличивающаяся численность домашних питомцев и более здравый подход владельцев питомцев к их здоровью, так и государственный курс на обеспечение продовольственной безопасности России. Спрос на ветеринарные препараты в сельском хозяйстве также остается высоким и будет расти в дальнейшем.

gxpnews