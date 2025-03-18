РФ заинтересована в локализации производства лекарств в Катаре

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что Россия готова развивать совместное партнерство с Катаром по всему кругу отраслей. Помимо всего прочего, рассматривается возможность локализации производства лекарств на территории арабской страны. Его слова процитировал ТАСС.

«В качестве взаимовыгодных проектов в фармацевтической сфере рассматриваем не только поставку широкой номенклатуры лекарственных средств, но и локализацию производства на территории Катара с трансфером соответствующих технологий», – сообщил Мантуров на пятом заседании совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Он отметил, что несколько российских компаний уже проводят работу по налаживанию поставок на рынок Катара, а также по возможной локализации производства в стране. Отечественные компании, по словам Мантурова, обладают необходимыми технологическими и производственными возможностями, чтобы внести вклад в диверсификацию катарской экономики в соответствии с нацпрограммой Qatar National Vision 2030.

Россия и Катар также имеют потенциал во взаимодействии в сфере цифровых технологий. По словам вице-премьера, российские компании имеют уникальные разработки в области интернета вещей, искусственного интеллекта и решений в сфере информационной безопасности. Он особенно выделил возможности для сотрудничества Москвы и Дохи на таком актуальном направлении, как технологии умного города.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с BFM.ru отметил, что Катар можно использовать «как некий плацдарм для локализации производства». Это позволило бы завоевать экспортные направления в других регионах мира. По его словам, на российском рынке от 5 до 10 игроков, которые могли бы заниматься этой деятельностью в мировом масштабе. Кроме того, в России есть компании, которые поставляют фармацевтическое сырье и субстанции для производства соответствующих препаратов соответствующей номенклатуры в другие регионы мира.

«Зачем это нужно Катару? Там нормальный фармрынок, они в любом случае заинтересованы в диверсификации сотрудничества не только с какими-то крупными партнерами типа Китая, Индии, но и с РФ, в том числе по той простой причине, что Россия имеет возможность производить достаточно сложные с технической точки зрения продукты и представлять их на рынке по очень конкурентоспособной цене», – добавил Беспалов.

gxpnews