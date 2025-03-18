СМИ: Stada проведет крупнейшее европейское IPO 19 марта

Немецкая фармацевтическая компания Stada планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) уже в эту среду, 19 марта, пишет Reuters со ссылкой два источника, знакомых с ситуацией. Это может стать крупнейшим IPO в Германии с сентября 2022 года, когда на биржу вышел автопроизводитель Porsche с размещением на €9,1 млрд. Этот шаг рассматривается как серьезное испытание для европейских фондовых рынков.

Сообщается, что компания планирует объявить о намерении разместить акции на Франкфуртской бирже на этой неделе, если рыночные условия останутся благоприятными. Фармацевтическую фирму оценивают примерно в €10–12 млрд ($10,87–13,05 млрд). Предполагается, что это может сделать IPO компании одним из крупнейших в Европе. Если IPO пройдет по плану на этой неделе, Stada может занять место в индексе компаний MDax или даже DAX.

О том, что Stada может провести IPO на сумму около €1,5 млрд, Bloomberg со ссылкой на источники писал в 2024 году. В этом случае оно станет самым крупным первичным размещением в Германии с сентября 2022 года, когда на биржу вышел Porsche, писало агентство. Сообщалось тогда, что IPO Stada состоится в начале 2025 года.

По информации Bloomberg, владельцы Stada, инвесткомпании Bain Capital и Cinven, сосредоточились на IPO фармкомпании после того, как застопорились переговоры о ее продаже инвестфирме GTCR. Собеседники издания отмечали, что представители фармкомпании встречались с потенциальными инвесторами в Европе и США.

gxpnews