Росздравнадзор призвал снять с продаж ряд лекарств

Росздравнадзор сообщил о прекращении обращения ряда лекарств, в том числе производства АО «Алиум», ОАО «Самарамедпром», а также ОАО «Синтез». В федеральной службе призвали аптечные сети проверить у себя в наличии препараты этих компании, а при обнаружении их в своем ассортименте убрать в карантинную зону и вернуть поставщику. Соответствующие письма опубликованы на сайте Росздравнадзора.

В частности, речь идет о противодиарейном средстве «Лоперамид-Алиум» (капсулы 2 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные серии 120324) производства АО «Алиум». В Росздравнадзоре заявили о наличии несоответствия качества партии этой серии по показателю «Растворение».

Кроме того, Росздравнадзор призвал изъять из оборота «Меновазин» производства ОАО «Самарамедпром» (раствор для наружного применения спиртовой 40мл, флаконы (1), серии 2600624), которое применяют при невралгиях, миалгиях, артралгиях, зудящих дерматозах. Причиной послужила информация о выявлении несоответствии качества партии данной серии по показателю «Объем содержимого упаковки».

К изъятию из оборота подлежит препарат Каптоприл-Акос (таблетки 25 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (4), пачки картонные серии 210321) производства ОАО «Синтез». Его назначают при артериальной гипертензии. В нем эксперты установили несоответствие качества партии данной серии по показателю «Каптоприла дисульфид».

Ранее Росздравнадзор выявил шесть фальсифицированных лекарств c ложной информацией о производителе. На вторичных упаковках всех препаратов в качестве производителя была указана компания «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.» (Индия). Участникам рынка предписали принять меры по недопущению обращения фальсификата.

gxpnews