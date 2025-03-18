Корпорацию развития Курской области назвали «корпорацией расхищения»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн задался вопросом, как поставки всех льготных лекарств в регион чуть не перешли целиком в компетенцию АО «Корпорация развития Курской области». Он не исключил, что дефицит препаратов в области связан именно с попыткой такого перехода. Слова врио губернатора процитировал ТАСС.

Глава региона подчеркнул, что документ о передаче контрактов на поставки лекарств подготовили к началу декабря 2024-го. К моменту, как Хинштейн возглавил Курскую область, проект постановления правительства уже лежал на подписи.

«Конечно же, этот документ я не подписал. Я не могу исключить, что возникновение дефицита было связано именно с передачей этих полномочий корпорации – с тем, чтобы больше денег там смогли заработать», – заявил Хинштейн.

Он охарактеризовал организацию как корпорацию расхищения региона. По его словам, правоохранительные органы уже возбудили целый ряд уголовных дел, и по каждому из этих дел есть суммы ущерба. Только Генеральная прокуратура РФ в своем судебном иске требует вернуть в федеральный бюджет 3,2 млрд рублей.

«Злоупотребление, коррупция, воровство были поставлены на широкую ногу. Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения Курской области», – добавил врио губернатора Курской области.

Сообщения о перебоях в лекобеспечении от жителей региона начали поступать в конце 2024-го. В основном жители Курской области жаловались на нехватку препаратов для онкобольных и диабетиков. Правительство РФ выделило Курской области на эти цели дополнительное финансирование в 623 млн рублей. Хинштейн тогда пообещал, что этого хватит, чтобы покрыть дефицит льготных лекарств и препаратов до конца января 2025 года.

Корпорацию развития Курской области создали для ведения инвестиционных проектов. В 2022 году через нее финансировали строительства линий обороны на границе с Курской областью. В конце 2024 года бывших топ-менеджеров корпорации, в том числе бывшего главу компании Владимира Лукина, арестовали. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при организации работ.

gxpnews