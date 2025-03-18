«Вертекс» позволили ввести в эксплуатацию второй производственный комплекс

Дочерняя компания фармацевтической компании «Вертекс» – ООО «Вертекс Ко» – получила разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского корпуса на участке «Новоорловская» в особой экономической зоне «Санкт-Петербург», сообщили GxP News в пресс-службе компании. Запуск складских мощностей в работу запланирован на лето 2025 года. А инвестиции в проект составят до 8,2 млрд рублей.

Производственно-складской корпус предполагает разработку, производство, контроль качества и хранение продукции – лекарств и косметических средств.

Производственно-складской корпус площадью более 22 500 кв. м представляет собой первый этап строительства офисно-производственного здания. Это второй объект фармпроизводителя на участке «Новоорловская» городской ОЭЗ. Компания начала строить производственно-складской корпус еще в 2022 году. Ее инвестиции в проект уже достигли около 2,15 млрд рублей, почти половину из них компания вложила в 2024 году.

При этом, по данным особой экономической зоны «Санкт-Петербург», в 2024-м ООО «Вертекс Ко» вошло в тройку лидеров по объемам инвестиций среди 72 резидентов ОЭЗ. В 2025 году компания планирует инвестировать в объект 266 млн рублей.

В 2024 году проводились работы по оснащению его внутренних инженерных систем (вентиляции и кондиционирования, электро- и водоснабжения, водоотведения, обеспечения пожарной безопасности), отделочные и кровельные работы, монтаж оборудования котельной, лифтового оборудования, строительство энергоцентра и др. Были выполнены работы по благоустройству территории и монтажу ограждающих конструкций, приобретена часть складского оборудования. В 2025 году закончены пусконаладочные работы инженерных систем, чистовая отделка помещений, монтаж слаботочных систем. Готовая площадь для эксплуатации превышает 14 600 кв. м.

В дальнейшем предполагается разработка, производство, контроль качества и хранение косметических средств и лекарств. Сейчас в здании идет оснащение основного склада высокостеллажного хранения и вспомогательных складов, прилегающих помещений и кабинетов, зон погрузки и выгрузки общей площадью около 9500 кв. м. Запуск в работу запланирован на лето 2025 года.

«В первую очередь будет реализован ввод складских мощностей в соответствии с потребностями компании», – отметил генеральный директор фармацевтической компании «Вертекс» и управляющий ООО «Вертекс Ко» Георгий Побелянский.

В 2024 году «Вертекс» объявил об изменениях в проекте развития своей второй производственной площадки на участке «Новоорловская» в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Сообщалось, что инвестиции вырастут с ранее запланированных 4,6 до 8,2 млрд рублей. Эти траты рассчитаны на период до 2040 года включительно (основные будут произведены по 2031 год).

Изменения коснулись также количества рабочих мест: оно увеличилось с 205 до 357. Площадь участка объекта – 3,95 га.

«Вертекс» стал резидентом ОЭЗ в 2010 году, в 2013-м начал строительство инновационно-производственного комплекса, по 2019 год включительно поэтапно ввел в эксплуатацию три очереди объекта. С 2022 года дочерняя компания производителя ООО «Вертекс Ко» реализует строительство его второго объекта на территории зоны. Общая площадь двух объектов фармкомпании «Вертекс» на участке «Новоорловская» городской ОЭЗ превышает уже 78 000 кв. м. Общий объем инвестиций в них составил более 12,76 млрд рублей с начала реализации проектов.

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