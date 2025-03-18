Замглавы орловского депздрава обвинили в злоупотреблении полномочиями при закупке лекарств

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение в отношении замруководителя регионального департамента здравоохранения. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке лекарств для льготников, что привело к ущербу бюджету на сумму более 46,7 млн руб. и нарушению прав граждан на медицинскую помощь. Уголовное дело направили в суд.

В отношении заместителя руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светланы Жировой утвердили обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке лекарств для льготников (ч.3 ст.285 УК РФ).

Следствие считает, что с 2019 по 2022 год обвиняемая, чтобы создать видимость освоения выделенных на льготное лекобеспечение бюджетных средств, вносила изменения в планы-графики закупок препаратов, лечебного питания и медицинских изделий. При этом она не учитывала сведения об их фактической потребности.

Из-за этого закупленные лекарства, медизделия и лечебное питание общей стоимостью более 46,7 млн руб. оказались невостребованными, а их срок годности истек.

«Незаконные действия Жировой повлекли причинение федеральному и региональному бюджетам ущерба в указанном размере, а также нарушение прав граждан на получение своевременной и бесплатной медицинской помощи», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в суд.

Ранее в этом году уже были возбуждены уголовные дела, связанные с закупками лекарств. Так, в феврале дело о халатности завели в Ивановской области. В марте дело о халатности из-за нехватки жизненно необходимых лекарственных препаратов возбудили в Красноярске, закупку необходимых лекарств не обеспечили также в Ульяновской области.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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