Офисы FDA оказались не готовы к возвращению сотрудников с удаленки

Сотрудники FDA столкнулись с хаосом при возвращении в офисы после того, как Трамп запретил госслужащим работать удаленно. Им приходится стоять в очередях, искать мебель и канцелярские принадлежности.

Тысячи сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) вернулись в офисы после отмены администрацией президента США Дональда Трампа возможности работать удаленно для чиновников. Об этом пишет агентство Associated Press.

В результате парковки здания оказались переполнены, на контрольно-пропускных пунктах образовались длинные очереди, на рабочих местах отсутствуют мебель и необходимые принадлежности. Некоторым пришлось ждать около часа, чтобы попасть на территорию здания из-за длинных очередей. Работникам приходится искать по всем зданиям канцелярские предметы и стулья.

Как отмечается, эксперты предупреждали, что инфраструктура кампуса FDA не приспособлена к ежедневному пребыванию всех работников. Для решения проблемы регулятор закупил складные столы и стулья, а также арендовал дополнительные парковочные места.

Около половины из 20 тыс. ученых, юристов, инспекторов и вспомогательного персонала FDA работают в Уайт-Оук, штат Мэриленд, где располагается штаб-квартира регулятора. У большинства была возможность работать из дома минимум два дня в неделю, что считалось конкурентным преимуществом при найме высококвалифицированных специалистов, которые часто могут зарабатывать больше в частном секторе. Американский регулятор ввел эту практику за десять лет до пандемии COVID-19.

В январе 2025 года Трамп подписал указ, запрещающий госслужащим работать вне офисов, с некоторыми исключениями. Власти мотивировали это необходимостью повысить эффективность деятельности федеральных органов.

Все это происходит несмотря на то, что администрация США провела масштабные сокращения в FDA. Уволены оказались около 700 человек, многие из которых находились на испытательном сроке в подразделениях по пищевым продуктам, медицинским устройствам и табачным изделиям. Уже спустя неделю после этого регулятор начал возвращать им рабочие места.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

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