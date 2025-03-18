Директор АОКИ считает проведение локальных КИ барьером для иностранных инновационных лекарств

Введенное в 2010 году условие регистрации лекарства в России — проведение локальных клинических исследований было ошибкой, а его отмена могла бы способствовать приходу зарубежных инновационных лекарств на российский рынок. Такое мнение в интервью «ФВ» высказала директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова.

Условие о необходимости проведения локальных исследований для регистрации препарата в России, введенное в 2010 году, уникально. Подобных требований в таком формате нет ни в одной стране. И это является серьезным барьером на пути зарубежных лекарств к российским пациентам. Такую точку зрения высказала директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова в интервью «ФВ».

В феврале президент Владимир Путин поручил Минздраву до 1 июля представить предложения о совершенствовании условий допуска на российский рынок инновационных иностранных лекарств. По мнению Завидовой, отмена пресловутого правила о локальных клинических исследованиях могла бы стать серьезным подспорьем.

Схожие требования есть в ряде азиатских стран, но там они не такие строгие, продолжила директор АОКИ. Например, Япония требует предоставления данных исследований, частично проведенных на монголоидной расе, при этом неважно, где их проводили: в Японии или в США.

«В нашем случае нам дали понять, что у нас особый, российский, ген. Правда, позже оказалось, что он вполне сопоставим с армянскими, белорусскими и кыргызо-казахскими генами, и тем не менее мы по-прежнему отличаемся от всех остальных», — резюмировала Завидова.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Погонцева

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