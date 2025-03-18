Минфин разъяснил порядок указания страны происхождения товара в заявках для госзакупок

Минфин опубликовал письмо, в котором указано, что в заявках на госзакупки необходимо указывать только одну страну происхождения товара. Ранее в ФАС уже подавали жалобы на победителя торгов, в регудостоверении которого один из производителей фармсубстанций был не отечественный. По мнению эксперта, требование указывать одну страну происхождения логично применять только тогда, когда речь идет о странах из разных групп — входящих в ЕАЭС или нет.

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России разъяснил порядок указания страны происхождения товара в заявках на участие в закупках по Федеральному закону № 44-ФЗ. Письмо № 24-03-09/24756 от 13.03.2025 с разъяснениями к Постановлению Правительства РФ № 1875 опубликовано в разделе методического обеспечения на сайте министерства.

Согласно подпункту «б» п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ, заявка должна содержать наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором стран мира постановление Госстандарта РФ от 14.12.2001 № 529-ст). Указание нескольких стран происхождения не допускается, так как это создает неопределенность в существенном условии контракта, что может привести к его незаключению. Страна происхождения — одно из существенных условий госконтракта, без согласования которых госконтракты и любые другие сделки считаются незаключенными (ч. 1 ст. 432 ГК РФ). Указание нескольких стран происхождения не допускается, так как это создает неопределенность в существенном условии контракта, указало министерство.

Страна происхождения товара — это важное условие для предоставления национального режима и применения защитных мер в закупках. Множественность в указании страны происхождения может затруднить реализацию этих мер. При этом требование об указании одной страны происхождения не обязывает участника иметь товар в наличии на момент подачи заявки, но требует предоставления достоверной информации о товаре, который планируется поставить.

Департамент подчеркивает, что правила государственной регистрации медицинских изделий, допускающие указание нескольких мест производства, не регулируют вопросы заключения контрактов по Закону № 44-ФЗ.

Позиция Минфина доведена до Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Казначейства России.

В ФАС ранее уже подавали жалобы на победителя торгов, у которого в регудостоверении один из производителей фармсубстанций был не отечественный. Так, в марте Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотрел дело по заявлению казенного учреждения «Центр лекарственного мониторинга» о признании незаконными решения и предписания регионального УФАС. Служба выявила нарушения в ходе закупки лекарственного препарата «Меропенем» и обязала заказчика пересмотреть результаты аукциона.

Суд установил, что УФАС не учло все обстоятельства дела, в частности документы, подтверждающие, что производство препарата локализовано на территории России. Суд пришел к выводу, что действия заказчика по определению победителя аукциона (ООО «Верея») были законными, а решение УФАС — необоснованным.

Похожее дело рассмотрел Арбитражный суд Ивановской области: ООО «Нордфарм» оспаривало решение УФАС, которое признало необоснованной жалобу компании на действия Департамента конкурсов и аукционов Ивановской области при проведении электронного аукциона на поставку лекарственного препарата «Натрия хлорид».

Как пишет директор Института технологии экономического развития Константин Петухов, требование указывать одну страну происхождения логично применять только тогда, когда речь идет о странах из разных групп, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и не ЕАЭС, а не во всех случаях. Он отмечает: согласно решению Совета ЕЭК № 49 от 13.07.2018 «Об утверждении Правил определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза», для целей настоящих Правил под страной может пониматься группа стран, либо таможенный союз стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения происхождения товаров.

«Не стоит забывать Определение ВС РФ от 20.06.2017 № 306-КГ17-552, согласно которому указание нескольких стран в составе первой части заявки не означает неотражение сведений о стране происхождения товара», — отметил он.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

Екатерина Погонцева

Таисия Кубрина

pharmvestnik