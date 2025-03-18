Экс-руководителя Минздрава Коми обвинили в халатности при закупках лекарств

По данным СМИ, речь может идти о Ваграме Даллакяне, который занимал указанную должность с мая по ноябрь 2023 года.

В СК считают, что в 2022-2023 годах обвиняемый не смог должным образом по региональной программе обеспечить препаратами льготников. Это якобы повлекло за собой «несвоевременный отпуск лекарственных средств, существенный рост количества отсроченных рецептов (до 10 тысяч)». Как утверждают правоохранители, был причинен материальный ущерб на сумму свыше 14 млн рублей единственному поставщику таких услуг – ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми».

В марте 2025 года врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн освободил от должности заместителя председателя правительства региона Игоря Дягилева, среди прочего курировавшего сферу здравоохранения. Официально причины увольнения не назывались. Гольдштейн ранее высказывал претензии в адрес Дягилева по поводу сбоев в лекарственном обеспечении льготников и накопленных к февралю 2025 года 4,4 тысячи отсроченных рецептов.

Проблемы с лекобеспечением отмечались и в Тамбовской области. Правительство региона подвело первые итоги проверки местного Минздрава. Выяснилось, что в результате «целого ряда системных просчетов» в январе 2025 года не состоялись закупки лекарств по более чем 10 МНН, в том числе инсулинов, сахароснижающих препаратов, антикоагулянтов и антиагрегантов, на общую сумму более 546 млн рублей. В начале марта врио губернатора Евгений Первышов отстранил главу Минздрава региона Екатерину Юнькову от исполнения должностных обязанностей на время проведения служебной проверки.