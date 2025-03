Российские производители инсулина вытесняют западных с рынка Экс-руководителя Минздрава Коми обвинили в халатности при закупках лекарств » Big Pharma опасается роста цен на лекарства из-за торговой войны между США и ЕС Крупнейшие производители лекарств призвали администрацию президента США Дональда Трампа и чиновников Европейского союза исключить лекарства и медицинские товары из расширяющихся торговых войн. Они опасаются роста цен на самые продаваемые лекарства, начиная от препаратов для похудения и заканчивая иммуноонкологическими средствами, пишет Reuters. В разговорах с официальными лицами США представители фармацевтической отрасли утверждали, что тарифы на продукцию из ЕС увеличат стоимость лекарств и создадут барьеры для доступа к ним пациентов. Это поставит под угрозу приоритеты, обозначенные в указах Трампа, касающихся ценообразования на лекарства и увеличения продолжительности жизни американцев. «Мы решительно доносим до администрации Трампа и Европейского союза, что пациенты заплатят цену за пошлины», — заявил топ-менеджер одного из европейских производителей лекарств. Пандемия COVID-19 выявила зависимость США и ЕС от Китая и Индии в плане поставок сырья для производства важнейших лекарств и медицинских товаров. Многие крупные производители лекарств с тех пор пытались разорвать соответствующие цепочки поставок. Однако идея разделения производственных связей между Европой и США не рассматривалась всерьез, сообщили несколько источников агентства. С 18 февраля в США действуют пошлины в 25% на поставки разнообразных товаров от стали и алюминия до бурбона, арахисового масла и джинсов. Однако США все еще зависят от лекарств, частично производимых в Европе, которые приносят сотни миллиардов долларов дохода. Так, например, компания Novo Nordisk частично производит активный фармацевтический ингредиент для препарата от ожирения Wegovy в Дании, а препарат для ботулинотерапии AbbVie производят в Ирландии. Трамп, который вел свою предвыборную кампанию в том числе на обещании стимулировать внутреннее производство, с момента вступления в должность начал оказывать давление на производителей лекарств, требуя перенести производство лекарств в США. В частности, он предположил ввести 25%-ную пошлину на фармацевтические и другие импортные товары. С тех пор производители лекарств изучают возможность предоставления правительством льгот для лекарств. Так, компания Eli Lilly заявила, что планирует потратить не менее $27 млрд на строительство четырех новых производственных предприятий в США. Merck & Co, в свою очередь, заявила об открытии завода стоимостью $1 млрд на своей площадке в Северной Каролине. Однако многим производителям лекарств будет не так легко последовать их примеру, отметили источники Reuters. Согласно исследованиям Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), строительство нового производственного объекта в США может обойтись в два миллиарда долларов и занять от 5 до 10 лет, прежде чем он будет введен в эксплуатацию, включая время и расходы, связанные с выполнением нормативных требований. gxpnews