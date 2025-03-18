Российские производители инсулина вытесняют западных с рынка

Российские фармпроизводители все больше вытесняют международные компании в сегменте продаж инсулина, который используют в терапии пациентов с диабетом. В 2024 году в общем объеме госзакупок инсулина на долю российских компаний в деньгах пришлось 27,2% (7,4 млрд рублей), в упаковках – 41,7% (5,6 млн штук). Не исключено, что по итогам текущего года только в госзакупках на местные компании придется почти 44% контрактов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевых экспертов и данные аналитической компании DSM Group.

Генеральный директор консалтинговой компании «Право на здоровье» Ольга Макаркина в беседе с изданием пояснила, что такие показатели обусловлены преференциями отечественным производителям на торгах, на которых продается более 90% инсулина. В 2024-м государство закупило средств с содержанием инсулина более чем на 27 млрд рублей. А с учетом аптечных продаж таких лекарств их оборот в целом достиг почти 30 млрд рублей.

По словам Макаркиной, к концу 2025 года доля российских производителей инсулина в госзакупках по всей РФ увеличится на 2-3 процентных пункта.

Тем не менее в лидерах по объемам госзакупок пока остаются иностранные компании. В частности, французская Sanofi и датская Novo Nordisk. Первая в 2024 году поставила по госконтрактам 3,95 млн упаковок средств с содержанием инсулина на 10,79 млрд рублей, вторая – 3,04 млн упаковок на 8,01 млрд рублей.

Следом идет российский «Герофарм», в портфеле которого биоаналоги практически всех существующих в мире видов инсулина. Поставки отечественной компании составили 3,68 млн упаковок на 5,09 млрд рублей. Компания значительно опережает по объемам продаж своих российских коллег – «Медсинтез» (1,22 млн упаковок на 1,72 млрд рублей) и «Фармстандарт» (780 тысяч упаковок и 652,6 млн рублей).

Продажи инсулина в фармрознице выглядят скромнее. В 2024 году аптеки реализовали 1,38 млн упаковок на общую сумму 2,41 млрд рублей. Это больше год к году на 8,3 и 20,4% соответственно. Самые внушительные успехи демонстрирует «Герофарм». Так, в прошлом году компания нарастила продажи почти на 127% в натуральном выражении (до 94,3 тысячи упаковок) и на 138,3% – в денежном (до 165,8 млн рублей). «Фармстандарт» увеличил свои показатели на 28,3% (до 61,8 тысячи упаковок) и на 24,3% (до 66,6 млн рублей).

Макаркина призвала не ожидать российским производителям «головокружительных успехов» в аптечном сегменте. Согласно ее прогнозам, рост не превысит 1% – «потребители за свой счет покупают в основном зарубежные лекарства, доверие к которым выше».

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что с начала 2000-х годов сегмент продаж инсулина был серьезно монополизирован. Его занимали всего несколько международных компаний. Однако сейчас ситуация изменилась: на рынок выходят российские производители, которые пытаются занять все большую его долю. При этом местным компаниям удается обеспечивать конкурентоспособную цену. Кроме того, они производят препараты по полному циклу, все меньше зависят от зарубежных поставок.

В начале 2025-го стало известно, что Минздрав РФ выдал фармкомпании «Герофарм» регистрационное удостоверение на препарат «РинЛиз Рапид», представляющий собой сверхбыстрый инсулин на основе действующего вещества инсулин лизпро. Разработка является биоаналогом препарата «Люмжев» от американской Eli Lilly, который так и не появился на российском рынке.

gxpnews