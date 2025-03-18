ВОЗ: 8 стран рискуют остаться без лечения ВИЧ из-за сокращений USAID

Решение президента США Дональда Трампа о приостановке иностранной помощи нарушило поставки лекарств от ВИЧ в восемь стран мира, пишет Reuters. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что уже в ближайшие месяцы свои запасы препаратов для лечения этого опасного заболевания могут исчерпать Кения, Гаити, Лесото, Буркина-Фасо, Мали, Нигерия, Южный Судан и Украина.

«Сбои в программах по ВИЧ могут свести на нет 20 лет прогресса», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции. По его словам, это может привести к более чем 10 млн дополнительных случаев ВИЧ и 3 млн смертей, связанных с этим заболеванием.

На усилия по борьбе с ВИЧ, туберкулезом, полиомиелитом и малярией повлияла приостановка помощи США иностранным государствам. Такое решение принял американский президент Дональд Трамп в январе, практически сразу после вступления в должность.

Кроме того, координируемая ВОЗ Глобальная лабораторная сеть по кори и краснухе (насчитывает более 700 лабораторий по всему миру) столкнулась с неизбежным закрытием. Это происходит в то время, когда корь возвращается в США. Планы Штатов по выходу из ВОЗ также вынудили учреждение заморозить набор сотрудников и начать сокращение бюджета. Около пятой части своего общего годового финансирования оно получало от США.

Решение о выходе из ВОЗ было принято президентом США Дональдом Трампом 21 января. Основанием в том числе послужило несогласие с размером американских взносов, которые, по мнению Трампа, непропорционально велики в сравнении с другими странами-участницами, в частности с Китаем. Глава ВОЗ обратился к мировым лидерам с просьбой содействовать возвращению США в состав организации. Он подчеркнул критическую важность американского участия в работе организации, отметив риск потери доступа к существенным данным о глобальных вспышках заболеваний.

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) – это американское независимое правительственное агентство, ответственное за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития.

gxpnews