Около 70 игроков рынка стали участниками пилота по прослеживаемости фармсубстанций

В системе прослеживаемости фармсубстанций зарегистрировано 68 участников оборота, 30 из которых оцифровали регистрационные досье на лекарственные средства. Оператор системы ЦРПТ оценивает это как «высокую вовлеченность отрасли» в эксперимент.

Активные участники эксперимента прослеживаемости фармсубстанций начали отражать в системе данные о закупках сырья, производственные документы, а также передавать произведенные серии активных фармсубстанций в адрес производителей лекарств для дальнейшего производства препаратов. Далее в системе будет проходить тестирование проверок на предмет подтверждения стадий технологических процессов, которые были заявлены в материальных балансах, сообщил руководитель проектов управления по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Борис Кущ в распространенном компанией пресс-релизе.

«Мы призываем всех участников оборота подключаться к пилотному проекту, так как это позволит наиболее комфортно адаптироваться к нововведениям», – заявил руководитель управления по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Егор Жаворонков.

Эксперимент по прослеживанию сырья для производства лекарств реализуется с декабря 2023 года Минпромторгом совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») и другими ведомствами. Он продлится до 31 июня 2025 года, ранее писал «ФВ». Ожидалось, что система заработает вместе с запуском механизма «второй лишний», а он стартовал 1 января для ЖНВЛП.

ЦРПТ проводит еженедельные консультации с производителями по вопросам работы в системе. Оператор заверил, что предложения участников, полученные как в ходе рабочих групп, так и в отдельных коммуникациях, помогают дорабатывать и улучшать новый функционал системы. В пилотном проекте также участвуют разработчики информационных систем производителей и операторы электронного документооборота.

С уполномоченными ведомствами активно прорабатываются вопросы обмена данными, содержащимися в системах Росздравнадзора, Минздрава России, ФТС России, Россельхознадзора. Непосредственно обмен начнет происходить после завершения эксперимента и запуска системы в обязательном режиме.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

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