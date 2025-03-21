В Шереметьево задержали груз с 50 кг наркотических веществ для производства БАД

На таможне в аэропорту Шереметьево изъяли 50 кг запрещенных веществ, замаскированных под растительные экстракты. Партия прибыла из Стамбула и была адресована компании, производящей БАД. Глава компании задержан, он заявил, что был уверен в легальности своего товара.

На таможенном посту в московском аэропорту Шереметьево обнаружили 50 кг запрещенного вещества под видом растительных экстрактов. Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы, товарная партия прибыла авиарейсом из Стамбула (Турция).

Инспекторы аэропорта выявили пять ведер с белым порошком — экстрактом каннабидиола якобы без запрещенных в составе веществ. Товар был направлен на адрес компании, производящей пищевые добавки. Порошок отправили на экспертизу и обнаружилось, что это наркотическое средство каннабисной группы — тетрагидроканнабинол.