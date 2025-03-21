Минздрав впервые одобрил российский препарат для лечения системной склеродермии

Зарегистрировано новое показание для препарата дивозилимаб от компании Biocad. Теперь его можно назначать при системной склеродермии у взрослых.

В компании Biocad сообщили, что Минздрав расширил список показаний для препарата дивозилимаб, который ранее был зарегистрирован для лечения рассеянного склероза. Он стал первым оригинальным генно-инженерным биологическим препаратом для лечения пациентов с системной склеродермией, зарегистрированным в России.

Новое показание одобрено на основании предварительных результатов клинического исследования III фазы BCD-132-5/LIBERIUS с участием более 160 человек из России и Белоруссии. Спустя 48 недель пациенты, которые получали дивозилимаб, отметили значимое снижение отека и уплотнения кожи. Кроме того, на фоне приема препарата снизилась доля участников с высоким уровнем специфичных для заболевания антител.

В компании сообщили, что исследование III фазы продолжается. Ученым предстоит оценить эффективность и безопасность препарата при длительном назначении, а также исследовать дивозилимаб при системной склеродермии у подростков.